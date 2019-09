Com 240 atletas, 35º Bahia Juniors Cup começa nesta sexta-feira

Começa nesta sexta-feira (20), no Clube Bahiano de Tênis, na Graça, a 35ª edição do Bahia Juniors Cup, um dos eventos mais tradicionais do tênis juvenil brasileiro e que conta pontos no ranking mundial júnior.

Ao todo, participam 240 atletas do Brasil e de outros 10 países - há representantes da Argentina, Uruguai, Chile, Bolívia, Colômbia, Espanha, Estados Unidos, Japão, República Tcheca e o Peru.

Na sexta-feira (20), as primeiras disputas serão da categoria 12 anos. No sábado (21) e até domingo (22), a partir das 10h, rolam os duelos do qualifying do torneio mundial para atletas até 18 anos. A partir de segunda-feira (23), é a vez das chaves principais de 14, 16 e 18 anos, que vai até o sábado seguinte, 28, sempre às 8h. Os torneios de 14 e 16 anos contabilizarão pontos no ranking Sul-Americano do Cosat.

Um dos destaques para a 35ª edição é a presença do baiano Natan Rodrigues, de 17 anos, natural de Salvador (BA). Ano passado, o tenista conquistou o título, superando o catarinense Pedro Boscardin em duelo entre dois atletas do Time Guga, de Gustavo Kuerten.

"Jogar em Salvador é muito bom. Espero repetir meu feito do ano passado, defender minha conquista, e conto com a torcida. Estou muito entusiasmado para poder jogar aí", comemorou Natan. Número 106 do ranking juvenil da Federação Internacional de Tênis (ITF), o tenista participou dos torneios juvenis de Australian Open, Wimbledon e US Open na temporada atual.

Além de Natan, há as presenças de Maria Menezes e Gustavo Schwebel, atletas do Bahiano de Tênis, na categoria 18. Luana Paiva, campeã dos 12 anos em 2017 e vice dos 14 anos em 2018 também marcará presença na competição.

O Bahia Juniors Cup é considerado o terceiro evento juvenil mais importante do país, além da maior competição do Norte/Nordeste. Já passaram pela competição nomes como Gustavo Kuerten, Fernando Meligeni, André Sá, Marcelo Melo, Teliana Pereira e, mais recentemente, João Menezes - medalha de ouro dos Jogos Pan-Americanos em Lima 2019, vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, no Japão, e atual número 202 no ranking da ATP.