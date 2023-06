Com 26 anos de existência, concurso Beleza Black acontece neste domingo (4)

A 26ª edição do concurso Beleza Black, que busca valorizar a beleza e a cultura negras, acontece neste domingo (4), no Teatro Jorge Amado, na Pituba. O evento, que apresentará aos convidados toda história e resistência a partir das 18h30, conta com um desfile coreografado com assinatura e direção artística de Pepê Santos.

Promovido pela agência One Models Bahia com direção de André Menegry, o Beleza Black surgiu como parte de um grupo de ações afirmativas para a comunidade negra no mercado fashion e publicitário de Salvador. Os candidatos passam por um período de três meses de ensaios, treinamentos e workshops que incluem didática de passarela, postura, andamento e o funcionamento sobre mercado de moda e publicidade.

O concurso já foi responsável pela descoberta de talentos hoje no mercado nacional e internacional, como Augusto Rocha (modelo / Mahamundra), Gisele Moraes (modelo internacional), Priscila Santiago (Miss Bahia 2013), Gabriel Pitta (modelo), Marcelo Lima (modelo), Lucas Evangelista (modelo), Sophia Laura (modelo internacional), Santt (modelo Way Model) e Carlos Cruz (modelo /influencer).

Os finalistas representam bairros de Salvador ou municípios da Bahia e são julgados com trajes de banho. As roupas - sunga ou biquíni - são exclusivas da Birdmem, patrocinadora oficial do evento. Há um desfile casual de peças autorais, com style feito pelo candidato.

O júri é composto por nove integrantes, incluindo formadores de opinião, profissionais da área de moda, fotografia e estética, jornalistas, produtores, atores, atrizes e Ex-Beleza Blacks.

Premiação

Cada categoria (Teen / Juvenil / Adulto) terá um casal vencedor. A agência One Models Bahia, responsável pelo concurso, repassará uma premiação individual de R$1 mil em produtos aos ganhadores da categoria adulto. Já os campeões das categorias teen e juvenil recebem R$ 500 em produtos, brindes, contrato de agenciamento por um ano com a empresa.

Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla.