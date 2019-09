Com 3 gols de Abraham, Chelsea atropela Wolverhampton

Com excelente atuação do jovem Tammy Abraham, que marcou balançou as redes três vezes e já desponta como um dos principais nomes do Campeonato Inglês, o Chelsea goleou o Wolverhampton por 5 a 2, fora de casa, neste sábado (14), em duelo da quinta rodada.

Com o triunfo, o Chelsea chegou aos oito pontos e encostou no grupo dos primeiros colocados. O Wolverhampton, surpresa na edição passada da liga inglesa, não começou de maneira positiva a temporada e soma apenas três pontos, fruto de três empates.

Liderado por seus jovens talentos neste início de temporada, como Tammy Abraham, Mason Mount e Fikayo Tomori, o Chelsea cometeu os mesmos erros defensivos das últimas partidas, mas mostrou grande poderio ofensivo e atropelou o rival fora de casa.

Tomori, que tem três nacionalidades (nigeriana, canadense e inglesa) abriu o placar aos 31 minutos com um golaço de fora de área no ângulo direito. O primeiro tentou deixou mais leve no jogo o time londrino, de modo que conseguiu aumentar a vantagem em poucos minutos.

Neste período entrou em ação Abraham. O jovem atacante, uma das principais promessas do futebol inglês, não tem sentido a pressão e tem dado conta do recado no elenco sem estrelas do Chelsea, que não pôde fazer grandes contratações em razão da punição por desrespeitar o fair play financeiro.

Abraham ampliou aos 34 depois de receber de Mount dentro da área, girar e bater no contrapé do goleiro, e marcou o terceiro aos 41 em bonito cabeceio no canto esquerdo. No segundo tempo, o atacante aliou força e habilidade para fazer mais um e chegar ao seu sétimo gol no torneio, o que o fez assumir a artilharia da competição.

Abraham, em um lance fortuito, acabou ajudando o Wolverhampton a marcar seu primeiro gol no jogo ao ver a bola resvalar nele após cabeceio. Na sequência, os mandantes fizeram mais um com Cutrone, mas a reação parou por aí, visto que Mount anotou o quinto do Chelsea nos acréscimos e selou a goleada.

Tottenham e United

Tottenham e Manchester United, outros dois times que brigam na parte de cima da tabela, também venceram e chegaram aos oito pontos. Os dois atuaram dentro de casa, mas tiveram performances diferentes em campo.

A equipe de Londres não teve dificuldade para despachar o Crystal Palace por 4 a 0, com dois gols de Son, um de Van Aanholt (contra) e outro de Lamela, enquanto que o time de Manchester sofreu para derrotar o Leicester. Marcus Rashford fez de pênalti o gol que deu o triunfo ao United e impôs o primeiro revês ao Leicester no torneio.

Nos outros dois jogos já encerrados neste sábado e válidos pela quinta rodada, o Southampton derrotou o Sheffield United fora de casa por 1 a 0 e Brighton e Burnley empataram em 1 a 1.