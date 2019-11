Com 3º triplo-duplo seguido de LeBron, Lakers batem Bulls na NBA

Em seu melhor início de temporada desde 2011, o Los Angeles Lakers contou com mais uma grande atuação de seu maior astro para vencer pela sexta vez consecutiva e se tornar o melhor time até agora da temporada regular da NBA. Na rodada de terça-feira (5), LeBron James obteve o terceiro triplo-duplo (dois dígitos em três fundamentos) seguido para levar a franquia da Califórnia ao triunfo fora de casa sobre o Chicago Bulls por 108 a 102.

Com seus 30 pontos, 11 assistências e 10 rebotes, LeBron James ajudou os Lakers a se recuperarem na partida de uma desvantagem de 19 pontos no intervalo. Com seis vitórias e apenas uma derrota - na estreia para o rival Los Angeles Clippers -, o time californiano tem a melhor campanha neste início de temporada. Philadelphia 76ers e Boston Celtics também perderam apenas uma vez, mas têm um triunfo a menos.

Os Lakers também contaram com bons números de Kyle Kuzma (15 pontos), Anthony Davis (15 pontos e sete rebotes) e Quinn Cook (17 pontos). Já pelo lado dos Bulls, que estão com duas vitórias e seis derrotas, os destaques foram Zach LaVine (26 pontos, sete rebotes e sete assistências), Coby White (18 pontos) e Otto Porter Jr. (18 pontos). O brasileiro Cristiano Felício não entrou em quadra.

Para também se manter com somente um revés até agora, o Boston Celtics contou com 39 pontos de Gordon Hayward e 25 de Kemba Walker para derrotar o Cleveland Cavaliers por 119 a 113, fora de casa. Após perder o primeiro jogo da temporada regular para os 76ers, a franquia de Boston conseguiu uma sequência de vitórias e ocupa a ocupa a segunda colocação da Conferência Leste.

Quem poderia se igualar aos Lakers com seis vitórias e uma derrota era o Miami Heat, mas isso não foi possível graças à grande performance coletiva do Denver Nuggets, que venceu em casa por 109 a 89.

O destaque individual por parte dos donos da casa foi Jamal Murray, cestinha da partida com 21 pontos, além de pegar cinco rebotes e dar quatro assistências. Will Barton também teve uma grande noite, conseguindo um "double-double" com 15 pontos e 10 rebotes.

No lado do Heat, Jimmy Butler foi o cestinha, mesmo tendo uma pontuação baixa com 16 pontos - ainda teve sete rebotes e quatro assistências. A grande sensação do time na temporada, Kendrick Nunn, teve uma noite apagada com 11 pontos, dois rebotes e quatro assistências.

Confira a rodada de terça-feira (5) da NBA:

Charlotte Hornets 122 x 120 Indiana Pacers

Cleveland Cavaliers 113 x 119 Boston Celtics

Atlanta Hawks 108 x 100 San Antonio Spurs

Chicago Bulls 102 x 108 Los Angeles Lakers

Oklahoma City Thunder 102 x 94 Orlando Magic

Denver Nuggets 109 x 89 Miami Heat

Confira a rodada de quarta-feira (6) da NBA:

Detroit Pistons x New York Knicks

Indiana Pacers x Washington Wizards

Houston Rockets x Golden State Warriors

Atlanta Hawks x Chicago Bulls

Toronto Raptors x Sacramento Kings

Memphis Grizzlies x Minnesota Timberwolves

Dallas Mavericks x Orlando Magic

Utah Jazz x Philadelphia 76ers

Los Angeles Clippers x Milwaukee Bucks