Com 4 gols de Son, Tottenham vence Southampton por 5x2 no Inglês

O retorno de Gareth Bale, anunciado no sábado (19) como reforço por empréstimo sete ano depois de sua saída, parece ter animado o Tottenham. Neste domingo (20), o time londrino goleou o Southampton fora de casa por 5 a 2 e conquistou a primeira vitória no Campeonato Inglês. Heung-Min Son e Harry Kane foram os grandes nomes do confronto, válido pela segunda rodada do torneio.

O Tottenham, que havia estreado com revés sofrido por 1 a 0 para o Everton em casa, soma seus primeiros pontos e pula para quinta colocação. A posição, contudo, é provisória porque a rodada ainda não terminou. O Southampton segue sem vencer e zerado na competição.

Son e Kane comandaram o massacre no Saint Mary's Stadium. O sul-coreano teve um dia de artilheiro e anotou quatro gols no triunfo, todos após assistências do centroavante inglês, que também balançou as redes uma vez e ainda teve um tento anulado pelo VAR quando a partida estava 0 a 0.

O triunfo foi conquistado de virada, já que o Southampton começou melhor e abriu o placar aos 32 minutos, com Danny Ings, em chute cruzado. Atrás no marcador, o time do técnico Jose Mourinho recorreu à inspirada dupla formada por Son e Kane.

O centroavante fez as vezes de garçom e deu quatro assistências para o sul-coreano anotar quatro gols, um no final do primeiro tempo e os outros três na segunda etapa.

Kane ainda anotou o quinto nos últimos minutos da partida e abrilhantou ainda mais a sua participação no duelo ao se envolver em todos os cinco gols. Mohamed Salah havia sido o último jogador a participar de cinco tentos em uma única partida no Campeonato Inglês ao marcar quatro vezes e dar um passe em goleado por 5 a 0 do Liverpool sobre o Watford, em março de 2018.

Nos acréscimos, Danny Ings marcou o segundo dele na partida em cobrança de pênalti, mas já era tarde. 5 a 2 para o Tottenham, que festeja a vitória e a volta de Gareth Bale.