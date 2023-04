Com 48,79%, Cézar Black é o 14º eliminado do BBB23

O baiano Cezar Black é o 14º eliminado do Big Brother Brasil 23. Na votação realizada nesta quinta-feira (13), o público escolheu o enfermeiro para deixar a casa com 48,79% dos votos. Cezar disputava lugar na casa com Aline Wirley, que recebeu 45,74 %, e Amanda, 5,47%.

Antes de anunciar o resultado, Tadeu Schmidt conversou com os brothers, que apostaram na saída de Cezar e Amanda no Paredão.

Depois de falar das duas emparedadas, o apresentador anuncia:

"E Cezar Black...o cara rodeado de amigos! No entanto, qual foi a maior queixa do Black? Ele sempre se sentiu sozinho. Paradoxo terrível. Cezar Black é um homem de paradoxos (...) Enfermeiro, cuida da gente com a maior humildade (...) Precisa pouco para fazer esse coração ficar mais apertado das roupas deles. Chorou em show, agora, no Paredão, com escultura...chorou baixinho e chorou tão alto que assustou. Mas, ele fala mesmo. Já passou do ponto em algum momento? Passou! Mas se jogou de um jeito...Entre os enfermeiros tão queridos, um dos mais adoráveis. O que pode tirar ele? Paradoxos...".

O brother se emociona e recebe o abraço dos confinados. Aline Wirley de um abraço demorado no brother. Larissa também o abraça e diz: "Você tem um coração muito lindo!". Bruna Griphao também faz questão de falar com ele: "Tenho muito carinho por você", disse a atriz que protagonizou uma discussão horas antes com o eliminado.

Ao se despedir, Cezar agradece aos brothers e declara: "Para todo mundo, boa sorte. Me perdoem se eu magoei vocês! (...) Eu não sou uma pessoa ruim. Boa sorte!".