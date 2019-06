Com 50 mil torcedores, Real Madrid apresenta Eden Hazard

Recepcionado por cerca de 50 mil torcedores no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, o belga Eden Hazard se apresentou nesta quinta-feira (13) no Real Madrid, após se submeter a exames médicos e assinar contrato de cinco anos. O meia foi contratado junto ao Chelsea por cerca de 100 milhões de euros (R$ 434 milhões), em valor não confirmado pelos clubes. O jogador terá a missão de substituir o português Cristiano Ronaldo, transferido para a Juventus, como líder do elenco do técnico francês Zinedine Zidane, que não conquistou título nesta temporada.

"Tenho muita vontade de começar a jogar com o Real Madrid e conquistar muitos títulos. Como disse o presidente (Florentino Pérez), o meu sonho desde pequeno era jogar no Real Madrid. Agora já estou aqui e quero desfrutar deste momento. Muito obrigado", disse Hazard.

"Damos as boas-vindas a um dos melhores jogadores do mundo. Hoje (quinta-feira) é um dia de enorme felicidade para o Real Madrid. Vem fazer parte desta equipe um atleta maravilhoso. Um desses jogadores diferentes, capaz de tornar o futebol em algo apaixonante e surpreendente", afirmou o mandatário do clube merengue.

"A nossa história forjou-se durante 117 anos graças a jogadores de talento único. Jogadores de extraordinária qualidade como o que nesta quinta-feira apresentamos no Santiago Bernabéu. A lenda deve continuar em frente com os melhores jogadores do mundo. Somos o Real Madrid e agora queremos mais triunfos e novos títulos. Essa é também a nossa senha de identidade: o inconformismo, a procura da vitória e a resistência à derrota. Aqui acreditamos sempre que podemos conseguir o inalcançável porque, acima de tudo, vamos contar com um magnífico time, e ao comando, o nosso querido treinador Zinedine Zidane", afirmou o orgulhoso dirigente.

Um torcedor foi destacado para dizer o que os fãs esperam do novo ídolo: "Querido Eden, aqui estão os torcedores que vão estar ao seu lado em cada jogo. Torcedores que depositam em você muitos sonhos porque sabem que o seu futebol é especial e diferente. Sabemos muito bem que o Real Madrid era o seu grande desejo futebolístico e esse desejo começou a tornar-se realidade. Você queria estar aqui e a sua qualidade e o seu trabalho o tornaram real depois de seu trabalho de vários anos em um clube de prestígio e de categoria como o Chelsea".

Ao assinar o contrato, Hazard recebeu um relógio, uma réplica do estádio Santiago Bernabéu e uma camisa do Real Madrid com seu nome estampado.