Com 51% dos votos, Fred Nicácio é eliminado pela 3ª vez do BBB23

Em sua terceira passagem pelo Big Brother Brasil 23, Fred Nicácio foi o 13º eliminado do programa na noite desta terça-feira (11). O brother se despediu mais uma vez da casa após receber 51,14% dos votos do público. O médico disputava a permanência na casa com Bruna Griphao (47,53%) e Sarah Aline (1,33%).

Depois de conversar com os brothers e descobrir seus palpites, Tadeu Schmidt anunciou o resultado do paredão.

"Estou em paz, terminei o que eu tinha que fazer. Agora é com vocês!", diz o médico, assim que recebe a notícia e o abraço dos amigos. Sarah Aline e Domitila choraram bastante.

"Três vezes agraciado, presenteado e vencedor. Me sinto com a missão cumprida. Muito obrigado, Brasil!"

Antes de sair da casa, ele diz para Domitila Barros: "Amor da minha vida, irmã que a vida me deu. Eu amo você".