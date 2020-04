Com 74% dos votos, Ivy é a 15ª eliminada do BBB20

A modelo Ivy se tornou a 15ª eliminada do Big Brother Brasil (BBB20), com 74,17% dos votos contrários. Parceira da baiana Mari Gonzalez nos últimos dias, ela vivia seus melhores momentos no jogo, onde teve uma passagem marcada por críticas de telespectadores, que chegaram a acusá-la de racismo contra Babu.

O embate contra o 'Paizão', virtual favorito da edição, após voltar de oito paredões, acabou prejudicando a permanência da modelo, que deixou a casa na noite deste domingo (18) sem surpresa do público.

Ivy chegou a ser alvo de campanha para deixar o programa. O ator Bruno Gagliasso chegou a prometer desconto em sua pizzaria se a modelo fosse para o paredão nesta semana.

No paredão triplo, Thelma acabou recebendo 19,52% dos votos para deixar o paredão e Rafa ficou com apenas 6,31% da rejeição.

Na conversa com Tiago Leifert, ao deixar a casa, Ivy afirmou que torce para a amiga baiana vencer a edição, mas também acredita que Babu seja o favorito diante do histórico de votações.