Com 7h de música, live terá de Léo Santana a Marília Mendonça

Um show online com 7h de duração e apresentações de 13 artistas, como Léo Santana, Marília Mendonça, Dilsinho e Maiara e Maraisa. Segundo o jornalista Léo Dias, é isso que acontecerá no próximo dia 17 - e, provavelmente será a maior live, em tempo de duração e em atrações reunidas.

A transmissão está sendo organidada pelo maior escritório de agenciamento artístico do Brasil, a Work Show, e acontecerá de maneira simultânea no canal de todos os cantores envolvidos. Cada um estará em sua casa, em partes diferentes do Brasil, como Salvador, Goiânia e Rio de Janeiro.

Cada show terá 1h30 de duração. A live está prevista para começar às 19h e deve ser encerrada às 2h da madrugada do dia 18. De acordo com Léo Dias, a ordem das apresentações será:

Marília Mendonça

Maiara e Maraisa

Léo Santana

Dilsinho

Luiza e Maurilio

Diego e Victor Hugo

Paulo e Natan

João Neto e Frederico