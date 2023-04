Com 88% dos votos, sócios do Bahia aprovam contas do tricolor de 2022

Apesar do déficit de R$ 77 milhões, as contas do Bahia de 2022 foram aprovadas pelos sócios do clube. A votação aconteceu durante Assembleia Geral realizada neste sábado (29), na Fonte Nova. Além da participação presencial, os sócios puderam participar do pleito de forma online.

As contas do Bahia foram aprovadas com 88% dos votos. No total, o clube registrou 707 votos válidos e 27 abstenções. Essa foi a última apreciação das contas do clube enquanto associação, já que no fim do ano passado o tricolor teve a Sociedade Anônima do Futebol (SAF) constituída e vendida para o Grupo City.

Durante a Assembleia, os dados sobre as contas do Bahia foram apresentadas aos sócios. O mesmo já havia acontecido em reunião com os conselheiros do clube, no dia 10 de abril. Na ocasião, o Conselho Deliberativo aprovou os documentos, mas o Conselho Fiscal fez ressalvas.

Entre os pontos destacados estavam o déficit de R$ 77 milhões - o maior do tricolor desde 2017. No ano passado, quando disputou a Série B e teve receitas menores, o clube baiano arrecadou R$ 108,3 milhões, mas o gasto foi acima do previsto pelo orçamento.

O custo com o futebol foi de cerca de R$ 73 milhões. Destes, R$ 51,6 milhões foram desembolsados com o elenco e comissões técnicas durante a temporada passada.

Também ajudou a elevar as contas o acordo celebrado em julho com o banco Opportunity, no qual o Esquadrão se comprometeu em pagar R$ 35 milhões por conta de uma ação movida pelo antigo parceiro. O valor original era de R$ 114 milhões. O débito será quitado pelo Grupo City.

Em dezembro, o Bahia também reconheceu a atualização de contingências cíveis e trabalhistas no valor de R$ 11,7 milhões, o que aumentou o prejuízo.

O Conselho Fiscal também alertou sobre o não recolhimento de encargos trabalhistas no último ano. Prática recorrente nos últimos anos da administração de Guilherme Bellintani. A situação foi resolvida em março de 2023.

Essa também foi a última prestação de contas da gestão de Guilherme Bellintani. No seu segundo mandato, ele se prepara para deixar o clube no fim do ano. O Bahia passará por eleições e definirá o novo presidente da associação.

Desde a venda do tricolor para o Grupo City, o Bahia tem sido administrado por uma espécie de co-gestão na qual o fundo investidor toma as decisões sobre o futebol. O processo de constituição da SAF está na fase final e na próxima quinta-feira (4), Bahia e City realizarão um evento para celebrar o acordo. CEO do Grupo, Ferran Soriano participará da cerimônia na Fonte Nova.