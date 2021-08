Com a camisa 30, Messi faz embaixadinhas no Parque dos Príncipes

Lionel Messi é o mais novo jogador do Paris Saint-Germain. Nesta terça-feira (10), o clube anunciou a contratação do astro argentino, que fechou um contrato de dois anos, com a opção de renovar por mais uma temporada, até o meio de 2024.

Minutos antes da confirmação, as primeiras imagens do jogador com a camisa do clube começaram a circular nas redes sociais. Nelas, já era possível ver a camisa escolhida pelo craque, com o número 30, o mesmo usado por ele quando estreou profissionalmente no Barcelona, em 2004.

Em um dos vídeos, Messi aparecia batendo bola, já usando o uniforme completo. Veja: