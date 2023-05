Com a chegada do inverno, especialista alerta para cuidados com a pele

A pele é um dos órgãos mais afetados com a chegada do inverno, que começa em 21 de junho. O banho mais quente, o vento frio e temperaturas mais baixas frequentes da estação trazem diversos prejuízos para a pele do corpo e rosto, que podem ficar secas, ásperas e até oleosas.

Durante o inverno, a umidade do ar baixa e as temperaturas mais frias levam à diminuição da transpiração e, consequentemente, a pele fica mais ressecada. A especialista em Harmonização Orofacial Dra. Heliana Santiago explica que, nesse momento, o colágeno é um ótimo aliado para garantir a hidratação e firmeza da pele, além de diminuir as linhas de expressão do rosto.

“É importante evitar banhos muito quentes e longos durante o inverno e sempre manter a pele sempre hidratada. Os bioestimuladores de colágeno são uma alternativa muito eficaz para evitar o ressecamento da pele, além de tratar a flacidez e minimizar os sinais da idade”, aconselha a especialista.

A dra. Heliana Santiago ressalta que a partir dos 25 anos a pele do rosto já começa a demonstrar os sinais de envelhecimento, principalmente quando não está sendo cuidada adequadamente. Um dos produtos que podem ser utilizados no tratamento é HarmonyCa, um preenchedor e bioestimulador de colágeno que pode auxiliar no preenchimento de rugas, vincos e marcas de expressão, além de auxiliar na hidratação da pele durante o inverno.

“O produto é um tipo de substância injetável que restaura o volume facial. A composição é baseada em uma matriz de microesferas de hidroxiapatita de cálcio e ácido hialurônico”, pontua.

O colágeno é uma das proteínas mais importantes do corpo e tem a função de contribuir com a resistência e elasticidade dos tecidos. “Apesar de sua importância, a produção da substância sofre uma significativa redução com o passar dos anos, como consequência do envelhecimento. Por isso, os bioestimuladores de colágeno se destacam por serem biocompatíveis, sendo absorvidos pelo corpo sem causar efeitos adversos”, informa.