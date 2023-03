Com a mesma banda que acompanhou Gal Costa, Adriana Calcanhotto estreia show em homenagem à cantora

Adriana Calcanhoto faz homenagem a Gal Costa (Foto: Dvulgação)

Dia 14 de maio na Concha Acústica do TCA, Adriana Calcanhotto apresenta o show Gal, Coisas Sagradas Permanecem, em homenagem à cantora baiana que morreu em 2022. A estreia da turnê será dia 27 de abril em Porto Alegre. A cantora e compositora gaúcha divide a direção do espetáculo com Marcus Preto, produtor e diretor artístico de álbuns e shows de Gal Costa nos últimos nove anos. E mais: ela será acompanhada pela mesma banda que tocou com Gal na última turnê. O cenário é assinado por Omar Salomão, filho de Waly Salomão (morto em 2003), que foi diretor do icônico show Gal Fa-Tal, produzido pelo também baiano Paulinho Lima, e que marcou toda uma geração.





Brown leva o Candeal Guetho Square para a França

Brown leva o suingue baiano para os franceses

Os moradores de Bordeaux, na França, terão oportunidade de experimentar um pouco do clima que acontece no Candeal. Dia 20 de maio, Carlinhos Brown realiza o Brazil Guetho Square Bordeaux e promete colocar todo mundo para dar a famosa volta no Guetho. Alguns baianos que moram na cidade estão animados com a presença do Cacique. Por falar em Brown, em setembro ele volta à França, dessa vez a Paris, onde estreia como novo parceiro da Lavage de La Madeleine, da qual ele já foi atração e onde fez muito sucesso.





A turnê de Caetano Veloso pela Europa e América Latina

Caetano Veloso em turnê europeia

No segundo semestre, Caetano Veloso inicia a turnê internacional do show Meu Coco, que vai percorrer a América Latina e a Europa. E o ponto de partida será Santiago (Chile), dia 7 de junho. Daí, ele prossegue por Buenos Aires e Rosário (Argentina), passa por Montevidéu (Uruguai) e depois segue para a Europa, onde estreia dia 6 de setembro em Madri (Espanha), passa por Lisboa e Porto (Portugal), Amsterdã (Holanda), Montecarlo e Paris (França), Bruxelas (Bélgica), Genebra (Suíça), Oslo (Noruega), Hamburgo (Alemanha ) e termina em Toulouse em 7 de outubro. Os locais e as datas estão no site do artista.





Forró da Amizade

O Forró da Amizade celebra seus 19 anos no dia 27/5, às 21h, na AABB, Piatã. As atrações confirmadas são Fulô de Mandacaru, Seu Maxixe, Forró do Tico, Bruninho do Acordeon e Colher de Pau. Os ingressos já estão sendo vendidos no Sympla.





1 No feriado de 1º de abril (sábado) vai ter carnaval fora de época na capital do Paraná. É o Curitiba Folia 2023, que vai movimentar a Arena Expotrade com quatro atrações da cena axé, que desfilarão com os grandes hits da música baiana. O agito musical terá Banda Eva, com Felipe Pezzoni; Parangolé, com Tony Salles, Xanddy Harmonia e Tomate.





2 A banda Pgod’art, comandada pelo cantor Flavinho, vai animar o Blitz Music Bar, em Lauro de Freitas no sábado dia 8 de abril. O evento, que contará também com apresentações das bandas Filhos de Jorge e Água Fresca, começa a partir das 21h e os ingressos podem ser adquiridos através da plataforma Sympla.





3 Amanhã, a cantora Maira Lins volta ao palco do Cinema do Museu para homenagear Clara Nunes nestes 40 anos em que ela nos deixou, no dia 2 de abril de 1983. Antes do show, e estabelecendo o diálogo entre cinema e música, será exibido o documentário Clara Estrela (2017), de Susanna Lira e Rodrigo Alzuguir.