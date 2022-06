Com acerto financeiro, Piqué e Shakira divergem sobre guarda dos filhos

Um dos casais mais famosos do mundo, Gerard Piqué e Shakira terminaram a relação dos quase 12 anos após uma traição do jogador do Barcelona. Agora, os dois divergem sobre a guarda dos filhos Milan e Sasha, de 9 e 7 anos, respectivamente.

É que a cantora colombiana estaria fortemente interessada em deixar a Espanha, país natal do ex-marido e local de trabalho dele, já que ele joga pelo Barcelona. Já o jogador é completamente contra.

Segundo o "Informalia", Shakira não tem amigos em Barcelona e ficava rodeada apenas da família de Piqué. Além disso, a cantora colombiana sofre processos do governo espanhol por conta de sonegação de impostos. Estima-se que a artista precise pagar US$ 16,4 bilhões, porque teria fingindo que não morou na Catalunha, entre 2012 e 2014.

A artista segue fazendo shows em todo o mundo, mas é nos Estados Unidos que tem aparecido mais em programas de TV. Shakira já foi jurada do "The voice USA" e está prestes a estrear um novo programa, o "Dancing with myself", na NBC, uma das principais emissoras do mundo.

Piqué, por outro lado, argumenta que uma mudança completa de vida traria problemas para os filhos, que nasceram na Espanha. Espanha. Além disso, estudam em um colégio bilíngue em Barcelona, focado na educação norte-americana, e poderiam ficar longe dos amigos. O jogador também não quer distância dos filhos e parece não estar disposto a ceder.

Por outro lado, a fortuna adquirida pelos dois durante o relacionamento não são problema. Os advogados já estão cuidando de tudo e os dois não fazem muita questão do dinheiro um do outro.