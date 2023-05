Com ajuda de drone, polícia destrói 40 mil pés de maconha na Bahia

Equipes da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Semiárido, localizaram e destruíram uma plantação com cerca de 40 mil pés de maconha no Povoado de Ilha Grande do Retiro, zona rural da cidade de Xique-xique. Um suspeito de ser responsável pelo cultivo foi conduzido para a Delegacia com uma arma, na quarta-feira (24).

O levantamento de inteligência, alinhado com denúncias anônimas de populares sobre a presença de um grupo de traficantes ameaçando moradores ribeirinhos, fez com que os policiais chegassem até o local que fica às margens do Rio São Francisco. A equipe utilizou ainda um drone para fazer uma varredura aérea da região.

“Usamos embarcações e chegamos por volta das 2h da manhã na ilha. Iniciamos as buscas a pé e, no amanhecer do dia, o drone nos ajudou com a localização exata”, contou o comandante da unidade, major Matheus Alcântara.

No local um suspeito foi achado portando um rifle semiautomático calibre 22, com um carregador, um quilo de maconha pronta pra comercialização e dois aparelhos celulares.

Dois hectares de plantação foram encontrados e debelados pelos policiais. O suspeito foi levado, juntamente com uma amostra da droga e todo o material apreendido para a Delegacia Territorial (DT) de Xique-Xique.