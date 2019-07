Com Ana Marcela, Brasil fica em 4ª lugar no revezamento misto

Após conquistar a medalha de ouro na prova individual feminina dos 5km no Mundial de Esportes Aquáticos, na Coreia do Sul, a nadadora Ana Marcela Cunha liderou a equipe brasileira na prova por equipes e alcançou o quarto lugar competindo ao lado de Fernando Ponte, Viviane Jungblut e Diogo Villarinho.



O país completou a prova do revezamento misto em 54min24s5, mais de 25 segundos atrás de Alemanha (ouro), Itália (prata) e Estados Unidos (bronze). A prova foi disputada na baía de Yeosu, na noite desta quarta-feira (17), pelo horário do Brasil - manhã de quinta (18) na Coreia do Sul. No regulamento da disputa, cada um dos quatro nadadores nadou um percurso de 1.250m, totalizando cinco quilômetros.



Nesta quinta à noite (horário no Brasil), Ana Marcela vai disputar a prova dos 25km, na qual é tricampeã mundial (2011, 2015 e 2017). Na primeira prova que fez no Mundial, no sábado, Ana Marcela nadou os 10km e ficou em quinto lugar. O resultado a garantiu na Olimpíada de Tóquio-2020, mas não a deixou satisfeita.



A distância de 5km, prova na qual ela conquistou o ouro e se tornou a maior medalhista da história da modalidade em mundiais, não faz parte do programa olímpico. Foi a décima medalha de Ana Marcela em Mundiais de Esportes Aquáticos, sendo a quarta de ouro.