Com Ana Moser, Centro Olímpico de Natação é inaugurado em Salvador

O Centro Olímpico de Natação foi inaugurado nesta quinta-feira (23). O complexo passou por obras de requalificação, após investimento de R$ 3,5 milhões, e ganhou novo pódio, arquibancada com 368 assentos, vestiário para atletas, sanitário público, além do serviço de pavimentação e paisagismo.

O evento teve as presenças da ministra do Esporte, Ana Moser, e do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues. Durante a inauguração, a ex-jogadora de vôlei afirmou que pretende firmar uma parceria com o estado.

“O investimento no esporte traz benefícios em várias frentes, mas o recurso, por si só, ele é restrito. A gente nunca vai conseguir atender a toda a população com o recurso da pasta de esporte. Mas, a gente consegue, na articulação e na parceria com a educação, com a saúde, com a assistência social. É nesse sentido que a gente está aqui na Bahia, para desenhar um piloto de parceria, de aliança para atendimento à população em escala”, afirmou Moser, em sua primeira visita à Bahia como ministra.

Evento teve a participação da ministra do Esporte, Ana Moser (de camisa verde)

(Foto: GOV/BA/Divulgação)

A piscina olímpica e a semiolímpica foram inauguradas em março de 2016. No local, são oferecidas aulas de natação, hidroginástica, polo aquático e nado artísticos para crianças, jovens, adultos e idosos.

“Estamos aqui entregando a estrutura física. Junto com um equipamento como este, nós temos que fazer uma política de fomento, de estimular para que as pessoas possam utilizar esse equipamento. Hoje aqui nós estamos entregando essa piscina olímpica, mas é um conjunto de quatro piscinas”, disse o governador.

Com a requalificação, feita pela Superintendência de Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), vinculada à Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda e Esportes (Setre), o local passa ainda a abrigar salas de algumas federações esportivas.

"É um equipamento extremamente importante. A principal piscina olímpica da Bahia, que pode abrigar aqui competições nacionais e internacionais. Nós temos aqui salas de cinco federações: de ciclismo, atletismo, voleibol, karatê e de esportes aquáticos. É muito importante que a gente ajude este trabalho das federações, porque, além da inclusão social do esporte, também há um ranqueamento para o esporte de alto rendimento", explicou Davidson Magalhães, titular da Setre.

“Estamos muito felizes com mais essa obra entregue à população. Sabemos que o esporte transforma vidas e, aqui, podemos observar a transformação de muitas crianças e adolescentes que buscam no esporte melhor qualidade de vida. Exemplo disso, é o nosso projeto social Natação em Rede, que atende mais de 2,5 mil alunos”, comentou Vicente Neto, diretor-geral da Sudesb.

O evento teve presença de atletas de outras modalidades, como os boxeadores Robson Conceição, Hebert Conceição e Adriana Araújo, o ex-lutador de MMA Rogério Minotouro e o treinador Luiz Dórea.