Com Ana Paula Matos na Saúde, Bruno Reis anuncia secretariado para 2023

O prefeito Bruno Reis anunciou em coletiva de imprensa, nesta segunda-feira (16), os novos gestores da Prefeitura Municipal de Salvador. Entre secretarias e diretorias, 15 órgãos passam andar sob nova direção em 2023. Na dança de cadeiras, o passo que chamou mais a atenção foi saída da vice-prefeita Ana Paula Matos da Secretaria de Governo (Segov) para a Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Ao anuncia-la, Reis fez questão de exaltar o seu trabalho na gestão municipal e dizer que ela é mais do que preparada para o novo desafio. "Ana Paula, de quem sou companheiro desde a época da faculdade no movimento estudantil, trabalha de forma exemplar na gestão. Agora, entra no desafio de cuidar da saúde da nossa cidade", disse ele, no Hotel Mercure, no bairro do Rio Vermelho, onde ocorreu o anúncio do novo secretariado.

Para o lugar de Ana Paula, o prefeito escolheu Cacá Leão para conduzir os trabalhos na Segov. Candidato a vice-governador da Bahia em 2022, Cacá já vinha sido especulado há semanas para assumir uma das cadeiras da gestão municipal. Outra novidade foi a volta de Luiz Carlos à Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), que havia deixado a mesma pasta em abril do ano passado. Na Secretaria de Educação (Smed), o novo nome para gestor é Thiago Dantas.

Não foi só a vice-prefeita que trocou de cadeira na prefeitura para 2023. Décio Martins, que sai do trabalho que conduzia na SMS para conduzir a gestão da Transalvador. Andréa Mendonça, que estava na Secult, agora assume a Secretaria de Relações Institucionais e Internacionais.

Veja a lista completa com os novos gestores:

Secretaria de Governo (Segov): Cacá Leão

Secretaria de Infraestrutura (Seinfra): Luiz Carlos

Secretaria da Saúde (SMS): Ana Paula Matos

Secretaria de Ordem Pública (Semop): Luciano Ribeiro

Secretaria de Educação (SMED): Thiago Dantas

Secretaria de Gestão (Semge): Rodrigo Alves

Procuradoria Geral: Eduardo Porto

Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre): Júnior Magalhães

Secretaria de Cultura (Secult): Pedro Tourinho

Secretaria de Articulação Comunitária: Luciano Sandes

Relações Institucionais e Internacionais: Andréa Mendonça

Secretaria de Manutenção (Seman): Lázaro Jezler Filho

Transalvador: Décio Martins

DSIP: Ângelo Magalhães

Codecon: Zilton Kruger

Chefe de cerimonial: Humberto Viana

Líder do Governo na Câmara: Kiki Bispo