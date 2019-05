Com Angelina Jolie, continuação de 'Malévola' ganha 1º trailer; assista

​A Disney divulgou o primeiro trailer oficial de "Malévola: Dona do Mal", sequência em live-action que dará continuidade ao primeiro filme, lançado em 2014. O vídeo foi divulgado nesta segunda-feira (13), e o filme tem estreia prevista para o dia 18 de outubro.

A trama é estrelada por Angelina Jolie, 43, que contracenará ao lado de Elle Fanning, 21, a princesa Aurora (Bela Adormecida). As duas precisam enfrentar novos inimigos na nova jornada, para proteger seres mágicos da terra dos Moors. "A história se tornou lenda, mas isto não é um conto de fadas", diz a personagem de Jolie no trailer.

Também integra o elenco Harris Dickinson, que substituirá Brenton Thwaites como Príncipe Phillip; bem como Ed Skrein (de "Deadpool"), Chiwetel Ejiofor ("12 Anos de Escravidão") e Michelle Pfeiffer ("Vingadores: Ultimato").

Com direção de Joachim Ronnig ("Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar"), o mesmo do primeiro longa, o filme chega aos cinemas no dia 17 de outubro.

Antes de "Malévola: Dona do Mal", os fãs dos live-actions da Disney poderão conferir "Aladdin" (estreia em 23 de maio) e "O Rei Leão" (18 de julho).