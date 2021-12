Com antecipação, veja quando você poderá tomar a 3ª dose da vacina em Salvador

A prefeitura de Salvador anunciou neste final de semana a diminuição do intervalo de aplicação da vacina contra covid-19. O tempo para aplicação da dose de reforço passou de 5 para 4 meses, começando nesta segunda-feira (20).

O site da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) já foi atualizado e quem fez sua vacinação pela rede daqui já pode ver a data nova de previsão para tomar a 3ª dose. Clique aqui para conferir sua data.

A estratégia da 1ª, 2ª e 3ª doses da vacina contra a covid acontece nessa segunda das 08h às 16h. Todos deverão estar com os nomes na lista disponibilizada no site da SMS (www.saude.salvador.ba.gov.br). Veja aqui os locais que terão vacinação hoje.

A dose de reforço (2ª dose) da Janssen também estará disponível para aqueles que tomaram a primeira dose/dose única da Janssen até 20 DE OUTUBRO DE 2021. É necessário levar o cartão de vacinação e ter o nome na lista SMS. Vale salientar que o imunizante, neste momento, não será ofertado para gestantes e puérperas.

A estratégia ‘Libera Geral’ está suspensa temporariamente, ou seja, as pessoas que não residem na capital baiana não poderão se dirigir aos pontos de vacinação e devem aguardar novas orientações. As ações extramuros nas estações de transbordo da Lapa e Mussurunga seguirão normalmente.

Documentação

Vale salientar que os menores de 18 anos deverão ser acompanhados pelos pais ou outro responsável de maior de idade durante o ato da vacinação. Para comprovação da responsabilidade, o pai ou a mãe devem apresentar documento de identificação original com foto no momento da imunização. No caso de outro responsável maior de idade, além do documento de identificação com foto, será necessário apresentar ainda uma declaração de responsabilidade que pode ser feita manualmente.



As gestantes devem apresentar obrigatoriamente cópia impressa da prescrição médica, já as puérperas, além da prescrição médica, uma cópia também da certidão de nascimento do bebê ou Declaração dos Nascidos Vivos.