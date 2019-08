Com Antonio e Rocco Pitanga, Embarque Imediato é atração do Domingo no TCA

O atravessar de gerações e dos conflitos que elas trazem consigo nas peles de dois homens negros, um mais jovem e outro mais velho, é o mote do espetáculo Embarque Imediato, que após temporada bem-sucedida entre os meses de maio e junho, volta a Salvador neste fim de semana dentro do projeto Domingo no TCA. A apresentação começa às 11h, e os ingressos que custam R$ 1 (inteira), começam a ser vendidos às 9h, com acesso imediato ao teatro.

Estrelado por Antônio e Rocco Pitanga, pai e filho na vida real, o espetáculo conta a história de um velho africano e de um jovem pesquisador brasileiro, que estão presos no salão de um aeroporto internacional por estarem sem seus respectivos documento de identificação. É a partir dessa "identidade" perdida, que o diálogo entre os dois se estabelece. Presos em uma espécie de não-lugar, eles transitam entre Brasil e África para discutir passado, presente e futuro.

O grande trunfo do espetáculo é dar ao espectador as brechas existentes no descompasso entre os dois, que têm visões de mundo muito distintas. “É uma arena caracterizada pela união, e não pela polarização. A grande lição do espetáculo é essa: é preciso começar a agregar. Um olhar é tão importante quanto o outro quando os dois estão nessa busca. É preciso mostrar os problemas, as coisas ruins, mas potencilizar o que há de bom nessa construção coletiva, produtiva, que se afaste do ressentimento”, defende Rocco.

Espetáculo celebra 80 anos de Antônio Pitanga, com atuações dos filhos Rocco e Camila - ela aparece somente em vídeos

(Foto: Rafael Aguiar/ Divulgação)

A identificação com o texto, assinado por Aldri Anunciação, é imediata - especialmente para aqueles interessados na questão racial. Isso porque há um debate profundo sobre se há ou não aspectos positivos na diáspora forçada dos africanos para a América, pelo processo de escravidão. “Algo que venho dizendo é que a palavra afrodescendente não é o bastante para me classificar. Quero saber de que África eu venho. Eu pertenço a um continente, mas também pertenço a um país!”, exclama Antonio Pitanga.

Aliiás, é revigorante vê-lo no palco, já que a montagem marca a celebração dos seus 80 anos de vida e mais de 60 de carreira. A peça ainda tem uma aura especial por ser a primeira a colocar pai e filho, juntos, em cena. Além disso, o ambiente fica mais familiar com a participação da atriz Camila Pitanga, através dos textos em off e em aparições em vídeo.

DOMINGO NO TCA

Espetáculo Embarque Imediato

Onde: Sala Principal do Teatro Castro Alves

Quando: 18 de agosto de 2019 (domingo), 11h

Quanto*: R$ 1 (inteira) e R$ 0,50 (meia)

* Vendas somente no dia, a partir de 9h, com acesso imediato do público.

Classificação indicativa: Livre