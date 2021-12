Com apoio da torcida, Bahia embarca para decisão contra o Fortaleza 

O Bahia recebeu o apoio da torcida antes do último compromisso que o clube tem na temporada 2021. Na manhã desta quarta-feira (8), muitos tricolores estiveram no aeroporto para acompanhar o embarque da delegação rumo ao Ceará, onde nesta quinta-feira (9), o Esquadrão enfrenta o Fortaleza, às 21h30, pela 38ª rodada do Brasileirão.

Os torcedores recepcionaram os jogadores e cantaram músicas de incentivo aos atletas. Artilheiro do Bahia no Brasileirão, com 15 gols, o atacante Gilberto foi um dos mais festejados. O camisa 9 tem contrato apenas até o fim de dezembro e pode se despedir do Bahia após o fim do Brasileirão.

O duelo contra o Fortaleza será uma decisão que vai definir se o Bahia permanecerá ou não na primeira divisão. Com 43 pontos, o tricolor é o atual 16º colocado, empatado com o Juventude, primeiro time dentro da zona de rebaixamento - o Esquadrão leva vantagem no número de vitórias (11 contra 10).

Para se garantir na elite em 2022, o Bahia depende das próprias forças e precisa apenas de uma vitória sobre o Fortaleza. Em caso de empate no Castelão, o time baiano vai ter que torcer para que o Juventude não vença o Corinthians, em Caxias do Sul.

O Bahia escapa da degola também com uma derrota, desde que o Juventude também seja derrotado e o Grêmio não consiga vencer o Atlético-MG, em casa.