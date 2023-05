Com apoio de Ana Maria e Patrícia Poeta, funcionários protestam contra assédio na Globo

Funcionários da Globo usaram verde nesta segunda (22) para protestarem contra o assédio moral e sexual no ambiente de trabalho. De jornalistas a apresentadoras como Ana Maria Braga e Patrícia Poeta, as funcionárias pedem medidas da empresa quanto ao caso revelado pela revista Piauí na sexta (19). A informação é do portal Notícias da TV.

O protesto faz referência ao caso envolvendo a engenheira que trabalhava no setor técnico da emissora, chamada de Esmeralda da Silva pela revista, e foi assediada por quatro colegas. Ela desenvolveu síndrome do pânico e depressão.

O caso resultou em um processo na Justiça do Trabalho, que decidiu pela multa de R$ 2 milhões por danos morais e impediu a demissão de Esmeralda. Ela está afastada do cargo.

A revista publicou que um dos funcionários ainda está na empresa. A ação está em fase de recurso por parte da emissora, e será julgada em breve pelo TST (Tribunal Superior do Trabalho), em Brasília (DF).

Segundo o veículo, Esmeralda sofria discriminação por ser da Paraíba, e sofreu uma tentativa de estupro em uma sala na sede de São Paulo. Segundo o Notícias da TV, mais de 300 profissionais foram trabalhar de verde, cor da esmeralda.

Ana Maria Braga confirmou ao portal que usou a cor de propósito, em apoio ao movimento. Ela teria falado nos bastidores que está à disposição para usar a influência em prol do movimento. O mesmo foi dito por Patrícia Poeta.

As lideranças do movimento se reunirão com chefes nos próximos dias para entender o que a emissora tem feito para o combate ao assédio no ambiente de trabalho.

A Globo apoiou a manifestação através de nota. "A livre manifestação dos profissionais da empresa está em total alinhamento com a nossa gestão de transparência e diálogo permanente. De qualquer forma, a Globo reitera que não comenta casos de Compliance e aproveita para reiterar também que a empresa mantém um Código de Ética em linha com as melhores práticas atualmente adotadas, que proíbe terminantemente o assédio e deve ser cumprido por todos os colaboradores, em todas as áreas da empresa."