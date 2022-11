Com aporte de R$ 55 milhões, SESI se prepara para inaugurar Instituto de Saúde e Segurança no Trabalho em Salvador

Com o objetivo de ampliar os serviços de Segurança e Saúde no trabalho (SST), o SESI vai inaugurar, nesta quinta-feira (1), o Instituto SESI de Saúde e Segurança no Trabalho, que vai concentrar no mesmo local todos os serviços e centros de pesquisa e inovação da entidade no setor. Com uma área total de 7.990 metros quadrados, a unidade localizada na Av. Orlando Gomes contou com um investimento acima de R$ 55 milhões, somando recursos próprios e do Departamento Nacional do SESI.

De acordo com o gerente Executivo de Saúde e Segurança na Indústria, Amélio Miranda, o SESI já atua como referência na área de SST há mais de três décadas e a ampliação da estrutura de atendimento é parte de uma preocupação crescente com a saúde dos trabalhadores. “Hoje, os afastamentos e aposentadorias precoces têm um impacto no PIB brasileiro que já corresponde a 7%. Atualmente o segundo maior gasto das empresas além do pessoal é o plano de saúde”, explica.

“Com o novo Instituto não só ampliaremos a capacidade de atendimento dos serviços que já possuíamos, como também teremos novos serviços para promover a saúde e bem-estar dos trabalhadores das empresas”, explica.

Nos últimos dois anos foram atendidas pelo SESI Bahia cerca de três mil empresas e mais de 300 mil pessoas. Amélio Miranda destaca a meta até 2026 é ampliar o atendimento para 12 mil empresas e 500 mil trabalhadores e seus dependentes, contribuindo com a missão de promover não apenas a saúde laboral, como prevenir doenças.

Estrutura

No Instituto SESI de Saúde e Segurança no Trabalho, empresas e colaboradores terão acesso aos serviços de Saúde Corporativa e Saúde e Bem-Estar, que incluem fisioterapia, psicologia, nutrição, consultas de especialidades e exames de apoio diagnóstico, além do SESI Saúde Acolhe, o mais novo serviço do SESI Bahia, voltado para a atenção primária em saúde. “É uma preocupação do SESI oferecer um atendimento humanizado, que transponha as doenças laborais, passando para um cuidado integral”, aponta Amélio.

Também fará parte da nova estrutura, o CIS – Centro de Inovação SESI, para Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) vinculado ao SESI Bahia e que integra uma rede nacional composta por outros oito centros de inovação do SESI Nacional com temática relacionada à SST, atuando no desenvolvimento de soluções e consultorias nas temáticas de Gestão de Afastamentos e Retorno ao Trabalho.

O Centro de Epidemiologia atua no desenvolvimento de Estudos Epidemiológicos, como por exemplo, na realização de estudos como o perfil de saúde do trabalhador da indústria. Também realiza capacitações e presta assessoria na utilização dos dados para Gestão Estratégica em Segurança e Saúde no Trabalho. “Tenho certeza que este investimento reforçará ainda mais a nossa contribuição para responder à crescente demanda da indústria por nossas soluções em saúde e segurança no trabalho”, diz.



