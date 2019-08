Com apresentação à seleção no dia 2, Artur enfrentará o CSA

Convocado para a seleção brasileira olímpica, o atacante Artur vai desfalcar o Bahia contra o Vasco, no dia sete de setembro, às 11h, em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 18ª rodada do Brasileirão.

Artur vai se apresentar à seleção no dia dois de setembro, uma segunda-feira, e vai conseguir atuar contra o CSA, neste domingo (31), às 16, na Fonte Nova.

Na seleção olímpica, Artur vai disputar os amistosos contra Colômbia, no dia cinco de setembro, e Chile, no dia nove, ambos no estádio do Pacaembu, em São Paulo.

As partidas vão servir de preparação para o torneio pré-olímpico, que vai ser disputado em janeiro de 2020, na Colômbia. É nessa competição que o Brasil tentará uma vaga para os Jogos Olímpicos de Tóquio.