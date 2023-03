Com apresentação do Malê Debalê, Hemoba lança campanha em homenagem às mulheres

Com o tema “Mulheres inspiradoras”, a Fundação Hemoba lança campanha para celebrar o Mês da Mulher na próxima quarta-feira (08), às 12h, no Hemocentro Coordenador, em Salvador, com a apresentação de integrantes do bloco afro Malê Debalê. Além da homenagem, haverá esclarecimentos sobre alguns mitos acerca da doação feminina, como os relacionados à menstruação e à amamentação.

Com a maioria da equipe de trabalho composta por mulheres, a Hemoba é uma instituição predominantemente feminina. Nas redes sociais, o público feminino é a maior parte, representando 73% das pessoas que acompanham a Fundação no Facebook e Instagram.

Na doação de sangue, também as mulheres estão presentes. No ano passado, após o período crítico da pandemia da Covid 19, foram 73.375 doadoras na Fundação em todo o estado da Bahia, um aumento de 32% em relação a 2020, quando 55.600 doaram. Em relação ao cadastro de medula óssea, foram 3.790 mulheres e 2.143 homens, uma diferença de 44%.

“As mulheres são a principal força de trabalho da Hemoba e estão se tornando também protagonistas na doação de sangue. Talvez isto seja resultado das campanhas específicas para o público feminino, esclarecendo determinados tabus relacionados à amamentação e menstruação. Elas superaram o medo. Hoje sabem que a doação de sangue não traz nenhum malefício à sua saúde”, declara Rivânia Andrade, diretora de Hemoterapia da Fundação.

Há diferenças em alguns requisitos de doação de sangue entre homens e mulheres. A frequência máxima é de três doações de sangue anuais para a mulher e de quatro para o homem, com o intervalo mínimo entre uma doação e outra de dois meses para o sexo masculino e de três meses para o feminino. Além disso, as mulheres grávidas, no pós-parto (90 dias para parto normal e 180 dias para cesariana) e em amamentação (até 12 meses após o parto) não podem doar temporariamente.

Programação

Na programação, além da apresentação do bloco afro Malê Debalê, estão previstas massagem, maquiagem e distribuição de brindes para as candidatas à doação de sangue, com a participação dos seguintes parceiros: Studio Andréa Fontes (limpeza de pele e massagem), Luiz Lopes Estética Fácil e Corporal, Drogaria São Paulo, maquiador Jean Camilo; projeto social Mulheres que Incentivam de Itapoã, que vão expor produtos artesanais feitos por mulheres, e o Instituto Analice “Mulheres de Mãos Dadas”, que atende famílias em vulnerabilidade social. Os integrantes dois últimos grupos também irão doar sangue.

Estoque Crítico

Em março, mês que celebra o protagonismo feminino, a Hemoba convida a todos para o gesto de solidariedade de doação de sangue, um ato que pode ajudar a salvar até quatro vidas, principalmente diante de necessidade de manter o estoque de sangue em situação segura. No momento, os tipos sanguíneos O-, O+ e B+ estão abaixo dos níveis recomendados para atender a demanda das unidades hospitalares do estado. São várias situações em que as pessoas necessitam da transfusão de sangue, como quando sofrem acidentes com lesões graves, se submetem à cirurgia e estão recebendo tratamento contra câncer ou outras doenças, como a anemia falciforme.

Onde Doar

Na Bahia, são 27 unidades fixas de coletas da Hemoba, sendo 06 na capital e 21 no interior. Em Salvador, o Hemocentro Coordenador recebe os doadores de segunda-feira a sexta-feira, das 7h30 às 18h, e aos sábados, das 7h às 16h30. O Hemóvel (unidade de coleta externa de sangue) estará na Estação da Lapa até dia 09/03, de 8h às 17h; as unidades nos hospitais do Subúrbio e Ana Nery atendem de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30, e no Roberto Santos, das 8h às 12h e 13h às 17h. Já no Hospital Irmã Dulce, a coleta funciona de segunda a sexta-feira, das 7h10 às 11h30 e das 13h às 16h.

Critérios para doação de sangue

Para doar é preciso ter entre 16 e 69 anos, sendo que os menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável legal, é necessário também apresentar um documento original com foto, estar com o peso acima de 50 kg, bem de saúde, descansado e alimentado, ter evitado alimentos gordurosos algumas horas antes da doação, não fumar por pelo menos duas horas e não ingerir bebida alcoólica 12 horas antes.

Cadastro de medula óssea

O cadastro de medula óssea pode ser feito em todos os postos de coleta da Hemoba, na capital e no interior, com a coleta de uma amostra de 5ml de sangue. Para se tornar um doador, é necessário ter entre 18 e 35 anos de idade, estar em bom estado geral de saúde, não possuir doença infecciosa ou incapacitante e não apresentar doença neoplásica (câncer), hematológica (do sangue) ou do sistema imunológico. Os dados pessoais e os resultados dos testes serão armazenados no REDOME (Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea), coordenado pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA).