Com Argentina x França, Copa terá novo tricampeão; Brasil foi 1º

Com Argentina e França na final da Copa do Mundo do Catar, uma coisa é certa: a competição ganhará mais um tricampeão. As duas seleções chegam à decisão empatadas com dois títulos, cada, e quem levar a melhor neste domingo (18), às 12h, no estádio Lusail, levantará a taça pela terceira vez.

O Brasil foi o primeiro a conseguir o feito, há 52 anos. Por isso, ficou com o troféu Jules Rimet, dado em definitivo ao país que conseguisse vencer três Mundiais mais rápido. Vale lembrar que a taça foi roubada dentro da sede da CBF, em 1983.

Presente em todas as Copas desde a edição inaugural, em 1930, a Seleção canarinha só levantou sua primeira taça na Suécia, em 1958. Era a sexta edição da equipe - os torneios de 1942 e 1946 foram cancelados por causa da Segunda Guerra Mundial.

Mas, para chegar ao tri, o Brasil precisou de apenas 12 anos. Foi bicampeão em 1962, no Chile, e chegou ao terceiro troféu em 1970, no México. Nesse período, só não ficou com a taça em 1966, conquistada pela Inglaterra. Ou seja, foram 40 anos desde a estreia da Seleção até o tri. Depois, a Amarelinha faturou mais dois títulos, se tornando a única pentacampeã.

Alemanha e Itália são as outras duas seleções que venceram o Mundial três vezes - ambas, inclusive, possuem quatro campeonatos.

A equipe germânica estreou na Copa em 1934, e levou 56 anos para o tri, conquistado em 1990. No entanto, foram 36 anos entre o primeiro (1954) e o terceiro título. Depois, os alemães venceram pela quarta vez em 2014.

Já a Azzurra conseguiu sua terceira taça em 1982. Precisou de 48 anos para isso: garantiu o primeiro título em 1934, quando também fez sua primeira participação. O tetra veio em 2006.

A Argentina e a França participaram do Mundial inaugural, em 1930. Assim, uma delas chegará ao tricampeonato 92 anos depois de sua estreia no torneio.

Se vencer a final desta edição, os Bleus alcançarão seu terceiro título 24 anos depois do primeiro, que veio em 1998. Já os argentinos foram campeões pela primeira vez em 1978 - assim, conseguiriam o tri após 44 anos.

Lista de campeões da Copa:

Brasil: 5 títulos (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002)

Alemanha: 4 títulos (1954, 1974, 1990 e 2014)

Itália: 4 títulos (1934, 1938, 1982 e 2006)

Argentina*: 2 títulos (1978 e 1986)

França*: 2 títulos (1998 e 2018)

Uruguai: 2 títulos (1930 e 1950)

Espanha: 1 título (2010)

Inglaterra: 1 título (1966)

*Estão na final do Mundial de 2022