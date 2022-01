Com astros e novidades, NBA anuncia titulares do All-Star Game

A NBA divulgou, na noite de quinta-feira (27), os 10 titulares do All-Star Game de 2021, que terá como palco a Quicken Loans Arena, casa do Cleveland Cavaliers, na cidade de Cleveland. O evento será realizado no próximo domingo (20).

O All-Star Game manterá o formato anterior, com dois capitães escolhendo os times. LeBron James (Los Angeles Lakers, do Oeste) e Kevin Durant (Brooklyn Nets, do Leste) foram os selecionados para esta missão, já que foram os mais bem votados pelo público em suas conferências.

Além de LeBron, o lado oeste vai contar com Nikola Jokic (Denver Nuggets), Stephen Curry (Golden State Warriors) e duas novidades: Andrew Wiggins (Golden State Warriors) e Ja Morant (Memphis Grizzlies), ambos All-Stars pela primeira vez na carreira.

Já o time do leste, além de Durant, terá também Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), DeMar DeRozan (Chicago Bulls) e Trae Young (Atlanta Hawks), todos com passagens anterior pelo evento.

Durant, no entanto, deve ser desfalque no jogo por uma lesão no joelho. Apesar de manter seu status de capitão, ele deve abrir uma vaga no time titular e na lista do time do leste.

A seleção dos titulares para o All-Star Game da NBA consistiu em três votações separadas: a popular foi a responsável por 50% do resultado final, que também incluiu 25% dos votos da imprensa e outros 25% vindo dos próprios jogadores.

Os atletas reservas são tradicionalmente eleitos pelos 30 treinadores da liga e devem ser anunciados na semana que vem. Já a comissão técnica é definida a partir das posições na tabela de classificação, com os comandantes das franquias líderes do Oeste e do Leste comandando suas respectivas conferências - caso a comissão já tenha sido convocada no ano anterior, os segundos colocados são chamados.

Outro destaque para o All-Star Weekend 2022 é que ele não vai durar apenas um dia, como no ano passado. A 71.ª edição do evento durará o fim de semana todo, com início na sexta-feira, dia 18, indo até o domingo, incluindo outros eventos como o desafio dos calouros e os duelos de habilidades.

Quanto ao jogo das estrelas, nenhuma alteração no formato mais recente: os times seguirão competindo para vencer cada quarto e precisarão fechar o último período na pontuação determinada (Final Target Score), sem tempo marcado. Os times são escolhidos em um Draft entre os dois capitães a partir do elenco escolhido pela liga, sem separação por Leste ou Oeste.