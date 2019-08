Com atrações internacionais, Balada Literária 2019 começa nesta quarta (21)

Grandes pontos que marcaram a história da literatura baiana formam o circuito percorrido pela quinta edição da Balada Literária Bahia 2019. O evento, que começa hoje e segue até domingo, explora a literatura através de uma programação que envolve palestras, mesas, peças de teatro e shows musicais.

“Uma balada é assim, as pessoas vão e conversam, se divertem. Nossa ideia é fazer isso com a literatura, colocar num plano menos plástico, da forma mais simples possível, fora do pedestal”, comenta o escritor e poeta Nelson Maca, que divide a curadoria com o escritor pernambucano Marcelino Freire. A Balada, que é um desdobramento da festa homônima nascida em São Paulo, ainda acontecerá em Teresina, uma semana após o encontro em solo soteropolitano.

A temática deste ano aborda a importância e a influência dos mestres na construção do conhecimento. O escritor e filósofo pernambucano Paulo Freire (1921-1997) e a educadora Dona Cici, conhecida como Vovó Cici, são os homenageados. “Queríamos homenagear alguém que represente a Bahia, com um peso maior, que tenha a ver com a nossa cultura, nordestina e de negritude, por isso Dona Cici”, explica Maca, acrescentando que ela tem um grande trabalho de educação popular.

Grupo de rap Versus2 se apresenta na abertura do festival no Sarau Black (Foto: Divulgação)

A primeira noite do festival será inaugurada com o Sarau Black 2019, comandado pelo próprio Nelson, no Espaço Cultural da Barroquinha, às 19h: “A proposta tem como centralidade enaltecer a cultura negra. Desconstruir a questão racial e ampliar a arte na diversidade. O mesmo acontece com o sarau trans, que tem todos os convidados transexuais. Eles estão lá porque escrevem e cantam bem, porque tem um dom artístico”

Além da Barroquinha, o evento se instalará em outros locais da cidade, como a Casa do Benin, no Centro Histórico, no Teatro Gregório de Mattos e na Fundação Pierre Verger, no Engenho Velho de Brotas. O curador Nelson reforça a importância da programação passar por esses pontos, que historicamente remetem à cultura baiana: “Estar em espaços, que são nossos, do povo, sabendo ocupar e dialogando com as gestões das casas torna tudo muito mais bonito. O público recebe as mensagens de forma mais intensa”, afirmou.

Escritor Marcelino Freire também está na programação (Foto: Divulgação)

A homenageada Dona Cici abre a manhã da quinta (22), às 10h, com um café da manhã na Casa do Benin, recebendo a escritora Cássia Vale e o produtor cultural e coordenador do espaço Chicco Assis para um bate-papo.

Vovó, como é carinhosamente chamada, segue a proposta da homenagem a Paulo Freire, mas com uma característica “mais popular”, como Nelson destaca, por ser uma senhora negra e baiana, o que, mais uma vez, amplia o debate racial. No tarde domingo (25), a partir das 15h, ela volta a participar do evento, num encontro na Fundação Pierre Verger, onte atua, com bate-papo, contação de histórias e show com o grupo Canastra Real

Vertin Moura faz show no Teatro Gregório de Matos (Foto: Divulgação)





A festa também vai contar com presença internacional. Os escritores Valter Hugo Mãe, português, e Abdellah Taia, marroquino, chegam na cidade como referências da literatura do mundo, se unindo às atrações mais populares do circuito.

“É um impacto mostrar essa diversidade, uma curadoria muito ampla. Mostra que é possível fazer um evento literário com os artistas da cidade, principalmente nesse momento difícil que a arte vem enfrentando”, lembra o curador. Abdellah estará na Casa do Benin na sexta, às 17h. E Valter Hugo estará no Benin, às 16h, participando de uma mesa com o também escritor Marcelino Freire.





Programação completa

Quarta (21/08)

ESPAÇO CULTURAL DA BARROQUINHA (19h):

Sarau Bem Black: Lançamento da Revista Organismo número 7 e do livro Go Afrika, de Nelson Maca; Pocket-Show da banda Versu2 (Rap)

Quinta (22/08)

CASA DO BENIN, NO PELOURINHO

10h Café da manhã com a homenageada Dona Cici,

bate-papo e lançamentos. Participação de Cássia Vale e Chicco Assis

14h Milena Britto conversa com os escritores Lima Trindade, Nilson Galvão e Steban Rodrigues

15h30 Nelson Maca conversa Franciel Cruz, Marcio Bode e Marcus Gusmão

17h Milena Britto e Sarah Rebecca Kersley conversam com Marcelino Freire

ESPAÇO CULTURAL DA BARROQUNHA:

19h TRANS/VERSAL – Sarau da Diversidade. Apresentação de Ed Marte e Sued Hosana

Sexta (23/08)

CASA DO BENIN

9h às 12 h Curso de prosa, a partir do livro Torto Arado, vencedor do Prêmio Leya de Literatura, com Itamar Vieira Junior e Luciany Aparecida

14h Vera Lopes conversa com Fabiana Lima, Alex Simões e Sued Hosana

15h30 Alex Simões conversa com os escritores Denisson Palumbo, Rita Santana e Sérgio Bahialista

17h Simone Paulino conversa com o escritor franco-marroquino

Abdellah Taia

ESPAÇO CULTURAL DA BARROQUNHA:

19h Espetáculos teatrais Encruzilhada, com Leno Sacramento. Direção: Roquildes Júnior; e Se Deus Fosse Preto, com Sérgio Laurentino. Direção : Jean Pedro.

Entrada: R$ 20 e R$ 10 (meia)

Sábado (24/08)

CASA DO BENIN

Das 9h às 12h Curso de prosa e de poesia com Marcelino Freire e Nelson Maca

ESPAÇO CULTURAL DA BARROQUNHA:

14h Chicco Assis e Nelson Maca conversam com Juraci Tavares, Miguel Marinho (PE), Pinduka e Vertin (PE)

16h Marcelino Freire e Ana Cristina Pereira conversam com Valter Hugo Mãe (Portugal)

TEATRO GREGÓRIO DE MATOS

19h Shows com Miguel Marinho, Vertin Moura e Juraci Tavares

*Lançamento do clipe “Pássaro Só” de Vertin

Entrada: R$20 e R$10 (meia)

Domingo (25/08)

FUNDAÇÃO PIERRE VERGER

15h Encerramento com bate-papo com Dona Cici, mediado por Chicco Assis e Cássia Vale. Contação de histórias com Dona Cici e Cássia Vale

17h Show: Brincante Canastra Real, com Pinduka & Canastra Real





* Com orientação da editora Ana Cristina Pereira