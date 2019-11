Com atrações internacionais, Festival de Jazz do Capão acontece em novembro

Um dos principais eventos culturais da Chapada Diamantina chega na sua oitava edição neste ano. O Festival de Jazz do Capão acontece nos dias 22 e 23 de novembro, reunindo gratuitamente uma programação musical, workshops e performances artísticas locais, nacionais e internacionais, além do contato com a natureza da região.

Parte da programação desde a primeira edição da festa, a Mostra Capão, que acontece na sexta (22) traz três atrações, sempre com o intuito de reforçar as expressões musicais presentes no interior do estado e este ano focada em dar força ao trabalho desenvolvido por mulheres.

Formado por Tereza Raquel, Carol Nascimento e Tami Aranha, o grupo TerrAqua destaca a cultura afro indígena baiana através do canto e do batuque. A artista Andréa Cathala, que traz um repertório autoral, e a banda Yayá Massemba, que está ligada nas raízes do samba, também estão na programação.

TerrAqua, Andréa Cathalá e Yayá Massemba estarão no Vale do Capão e se apresentarão na sexta (22) (Foto: Divulgação)

Já no sábado (23), a programação traz a Mostra Ufba, que apresenta a banda Quarteto Aqualife, formado por três estudantes brasileiros que fizeram intercâmbio na Alemanha e um aluno alemão. Juntos, o repertório traz referências do jazz e outras composições autorais, influenciadas por nomes que vão de Milton Nascimento a John Coltrane.

Como atração internacional, a banda alemã Kapelle17 se apresenta no Vale do Capão. O grupo inova nas improvisações e toca composições do seu primeiro álbum autoral, batizado Music For Young Business People, lançado em 2018.

Confira a programação completa

Sexta-feira (22/11)

Shows - a partir das 20h (Praça Principal do Vale do Capão)

Atrações - Mostra Capão (TerrAqua, Andréa Cathalá, Yayá Massemba); Nelson Veras e Luã Almeida Sexteto

Workshops - Circo do Capão

14h - Improvisação e Composição Jazzísticas (Kapelle17)

16h - Cesar Camargo Mariano

Sábado (dia 23/11)

Shows - a partir das 20h (Praça Principal do Vale do Capão)

Atrações - Mostra UFBA (Quarteto Alquife); Kapelle17 (Alemanha) e Cesar Camargo Mariano Trio

Workshops - Circo do Capão

14h - Piano e Composição (Luã Almeida)

16h - Guitarra e Improvisação (Nelson Veras)

Para mais informações:

festivaldejazzdocapao.com.br

www.instagram.com/festjazzcapao

www.facebook.com/FestivJazzCapao