Com aumento na demanda, Hemoba lança campanha de Carnaval

A Hemoba lança uma campanha de Carnaval para incentivar a doação de sangue em um período de aumento da demanda. Com slogan "Chame gente. A Hemoba precisa de todos”, a campanha terá peças de vídeo, spot para rádio, busdoor e cards para redes sociais.

Também serão distribuídos panfletos nas centrais de entrega de abadás, nos pedágios e na estrutura de saúde da Sesab que será montada no circuito do Carnaval. O objetivo da campanha é chamar a atenção dos voluntários para fazer a doação antes de ir para a folia.

Na programação, está prevista para essa quinta (9) uma apresentação musical ao ritmo de Carnaval com a participação dos cantores Tico Oliveira e Claudia Menezes, do Rei Momo e de pessoas com fantasias.

A Hemoba destaca que na época do Carnaval tem baixa estoque de sangue, por conta do afastamento dos doares, que estão curtindo a festa ou viajando. Dados do Ministério da Saúde apontam queda de 20% a 30% de voluntários no período. Além disso, é uma época com aumento de acidentes, o que faz a demanda por bolsas de sangue crescer.

“Infelizmente, no período de Carnaval, acentua a baixa do estoque de sangue nos hemocentros. Para manter os estoques em níveis seguros convidamos os doadores à prática de um gesto de amor ao próximo. Antes brincar o Carnaval ou viajar, nos ajude a salvar vidas”, diz Luiz Catto, diretor geral da Hemoba.

Quem pode doar

Para doar é preciso ter entre 16 e 69 anos, sendo que os menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável legal, é necessário também apresentar um documento original com foto, estar com o peso acima de 50 kg, bem de saúde, descansado e alimentado, ter evitado alimentos gordurosos algumas horas antes da doação, não fumar por pelo menos duas horas e não ingerir bebida alcoólica 12 horas antes.

Horário de atendimento pré-Carnaval

Em Salvador, o Hemocentro Coordenador recebe os doadores de segunda-feira a sexta-feira, das 7h30 às 18h, e aos sábados, das 7h às 16h30. Nesta semana, o Hemóvel (unidade de coleta externa de sangue) atende, de 8h às 17h, no Big Bom Preço do Iguatemi até sexta-feira (10/02), na Igreja Universal do Iguatemi no sábado (11/02) e, no Salvador Shopping, na próxima semana, de 13 a 18/02; nos hospitais do Subúrbio e Ana Nery, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30, no Roberto Santos, das 8h às 12h e 13h às 17h. Já no Hospital Irmã Dulce, a coleta funciona de segunda a sexta-feira, das 7h10 às 11h30 e das 13h às 16h. Para conferir o horário de atendimento no interior do estado, acesse o site: http://hemoba.ba.gov.br/ .

Horário de atendimento em Salvador no Carnaval

Em Salvador, na quinta-feira (16), todas as unidades funcionarão no horário habitual. Na sexta-feira e no sábado, dias 17 e 18/02, o Hemocentro Coordenador receberá os doadores das 7h30 às 17h e o Hemóvel estará no Salvador Shopping, de 8h às 17h. No domingo (19), todas as unidades estarão fechadas. Na segunda e terça-feira de Carnaval, a sede da Hemoba atende das 7h30 às 17h e, o Hemóvel, de 8h às 17h, na Estação Rodoviária. Na Quarta-feira de Cinzas, o Hemocentro abre das 8h às 18h30; o Hemóvel funciona, de 13h às 18h, no Salvador Shopping, e as outras unidades funcionarão normalmente, exceto a do Hospital Irmã Dulce.

Horário de atendimento no interior no Carnaval

No interior do estado, todas as unidades estarão fechadas no sábado e domingo de Carnaval. Confira abaixo e no site da Hemoba os outros dias e os horários que funcionarão durante a folia:

Feira de Santana - Sexta, segunda e quarta-feira, de 8h às 12h e 13h às 17h;

Itaberaba - Quinta-feira, de 9h às 12h e 15h às 17h; sexta-feira, de 8h às 11h e 15h às 17h; segunda-feira, de 9h às 12h e 15h às 18h; quarta-feira, de 10h às 12h e de 14h às 17h;

Seabra – Quinta e quarta-feira, de 14h às 18h, e sexta-feira, 8h às 12h e 14h às 18h;

Irecê - Quinta e sexta-feira, de 8h às 12h30;

Jacobina - Quinta-feira, de 8h às 12h e 14h às 17h, sexta-feira, de 8h às 12h; e quarta-feira, de 8h às 12h e 14h às 17h;

Eunápolis - Quinta-feira, de 8h às 12h e 14h às 18; quarta-feira, de 14h às 18h;

Teixeira de Freitas – Quinta-feira e sexta-feira, de 8h às 11h30; segunda-feira, de 8h às 11h30;

Camaçari – Quinta-feira, de 8h às 12h e 13h às 16h; sexta-feira, de 8h às 12h; quarta-feira, de 8h às 12h e 13h às 16h;

Santo Antônio de Jesus – Quinta, sexta, segunda e quarta-feira, de 7h30 às 11h30 e 13h30 às 16h;

Alagoinhas - Quinta, sexta, segunda e quarta-feira, de 8h às 12h e 14h às 17h;

Ribeira do Pombal – Quarta-feira, de 8h às 12h e 13 às 17h;

Juazeiro – Quinta, sexta e segunda-feira, de 8h às 11h30;

Paulo Afonso – Quinta e quarta-feira, de 13h às 16h;

Senhor do Bonfim – Quinta e sexta-feira, das 7h30 às 13h30;

Barreiras – Quinta, sexta, segunda e terça-feira, de 8h às 11h30 e 13h às 16h30;

Brumado – Quinta e sexta-feira, de 7h às 13h;

Guanambi – Quinta-feira, de 7h30 às 11h30 e 14h às 16h; sexta-feira, de 7h30 às 11h30; segunda-feira, de 7h30 às 11h30 e 14h às 16h; quarta-feira, de 7h30 às 11h30 e 14h às 16h;

Itapetinga – Quinta-feira, de 14h às 17h; sexta-feira, de 8h às 11h, e quarta-feira, de 14h às 17h;

Vitória da Conquista – Quinta, sexta, segunda, terça e quarta-feira, de 7h30 às 11h30;

Jequié – Quinta-feira, de 14h às 16h; sexta-feira, de 8h às 11h30; segunda-feira, de 8h às 11h30 e 14h às 16h; e quarta-feira, de 8h às 11h30 e 14h às 16h.

Valença – Fechada todos os dias.