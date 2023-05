Com ausências na defesa, Bahia tem problema para resolver antes de pegar o Goiás

O empate por 0x0 com o Santos, quarta-feira, na Vila Belmiro, pela Copa do Brasil, mostrou uma nova versão do Bahia. Na ocasião, Renato Paiva devolveu o volante Rezende ao meio-campo e deixou o time mais sólido defensivamente. O resultado foi uma equipe atenta na marcação e que não sofreu gol. Apesar de a estratégia ter agradado, o esquema não terá sequência no próximo jogo.

O treinador tem um grande problema para resolver diante do Goiás, sábado (20), às 16h, na Fonte Nova. Titulares absolutos do sistema defensivo, Rezende e Kanu estão suspensos. Os dois foram expulsos na derrota para o Flamengo, por 3x2, e por isso não entrarão em campo. Sem eles, Paiva terá que formar uma nova linha de defesa.

Apesar de ser volante de origem, Rezende se consolidou atuando no lado esquerdo da zaga na formação com três. Já Kanu chegou ao clube nesta temporada e não demorou para se firmar. Atualmente ele é o capitão e uma das lideranças do time.

Sem a dupla, a tendência é que Vitor Hugo e David Duarte ganhem a companhia de Gabriel Xavier. Os dois primeiros foram titulares contra o Santos e nas últimas partidas travaram uma disputa pela titularidade. Já Gabriel teve uma sequência na equipe durante a temporada, perdeu espaço e tem ficado no banco.

Por sinal, as ausências de Rezende e Kanu fazem o Bahia ficar sem zagueiros disponíveis além dos que estarão em campo. No elenco principal, Raul Gustavo e Marcos Victor estão em recuperação de lesões no joelho e não têm previsão de retorno.

As mudanças também reduzem a segurança na frente da zaga, já que Rezende sai. No mesmo setor, Yago Felipe machucou a panturrilha e é dúvida. O uruguaio Acevedo deve permanecer entre os titulares, ao lado de Thaciano, que está à disposição no Brasileirão e volta ao time.

A defesa é uma preocupação do Bahia no ano. O time já foi vazado 40 vezes em 32 jogos, média de 1,25 por partida. Na Série A, é o quarto clube que mais levou gols, junto com Red Bull Bragantino e Corinthians. Foram 11 bolas na rede.

Um problema que Renato Paiva sabe que precisa resolver. “Vamos jogar contra uma equipe muito perigosa, mostrou isso contra o Botafogo, em especial fora de casa. Quero ver a Fonte Nova lotada e que nos ajude como ajudou contra o Flamengo. Eles [torcedores] estiveram vibrantes o jogo inteiro. E a forma que se despediram foi o reconhecimento do trabalho. Precisamos muito deles, é um jogo muito importante para nós. Precisamos somar esses três pontos”, disse Renato Paiva.

Contra o Flamengo, a torcida aplaudiu o time na saída de campo mesmo com a derrota por 3x2. Um reconhecimento pelo esforço de ter pressionado o adversário em busca do empate com dois jogadores a menos.

O duelo contra o Goiás será o chamado confronto direto. As duas equipes estão empatadas em número de pontos, ambas com seis, e coladas na classificação. O Bahia leva vantagem no saldo de gols e ocupa a 14ª colocação. O Esmeraldino é o 15º.

O Goiás também atravessa um momento complicado defensivamente. O time já sofreu 12 gols no Brasileirão, em seis rodadas. É, junto com o Cuiabá, o terceiro no ranking das piores defesas da Série A. Melhor apenas que América-MG, com 17, e Coritiba, com 14.