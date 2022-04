Com Bahia no páreo, prêmio elege maiores ondas surfadas no Brasil

Os finalistas da 4ª edição do Prêmio Brasileiro Ocyan de Ondas Grandes foram divulgados nesta segunda-feira (4). E há representante baiano no páreo: um paredão surfado em junho do ano passado, no Banco de Santo Antônio. O local fica situado em alto-mar, entre o Clube Espanhol e o Cristo, na Barra.

A competição de surfe elege as maiores e melhores ondas surfadas no litoral brasileiro. São distribuídos mais de R$ 50 mil para surfistas e os fotógrafos e cinegrafistas que registraram ondas em quatro modalidades: tow-in, bodyboard, kitesurf e bodysurf, no masculino e no feminino. Também é premiada a maior queda - ou vaca.

Os vencedores serão anunciados durante a Cerimônia de Premiação do torneio, marcada para a próxima sexta-feira (8), no Hotel BE Loft Lounge, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

A edição deste ano da premiação foi marcada por alguns recordes: o maior número de ondas inscritas (448) e a maior participação feminina (17 surfistas, com 75 ondas). Entre os inscritos, há alguns dos grandes nomes do surfe brasileiro, como Lucas Chumbo e Pedro Scooby, atualmente no BBB 22.

As ondas foram surfadas no Brasil entre o período de 01 de janeiro 2021 até 28 de março de 2022.