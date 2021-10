Com baiana Rafaelle, Pia convoca Seleção Feminina para amistosos

A seleção feminina se prepara para dar mais um passo mirando a preparação para a Copa América de 2022. Nesta terça-feira (5), a técnica Pia Sundhage anunciou as jogadoras convocadas para os dois amistosos contra a Austrália, nos dias 23 e 26 de outubro, no Commbank Stadium, em Sydney.

A zagueira baiana Rafaelle e a atacante Bia Zaneratto estão de volta à equipe. As duas atletas, que atuam na China, não haviam sido chamadas para enfrentar a Argentina devido a problemas com logística. Os jogos, disputados em setembro, na Paraíba, terminaram com vitórias brasileiras (3x1 em Campina Grande e 4x1 em João Pessoa).

Mais uma vez, Pia optou por não convocar a goleira Bárbara. A jogadora vinha sendo figura carimbada da equipe nos últimos anos, mas foi alvo de críticas pelas atuações abaixo do esperado na Olimpíada de Tóquio. A arqueira, aliás, também ficou de fora da lista do mês passado.

Assim, a treinadora sueca decidiu testar a goleira Karen, de 28 anos, do Minas Brasília. Será a primeira oportunidade da jogadora sob o comando de Pia, que chamou ainda as goleiras Letícia, do Benfica, e Lorena, do Grêmio.

"Cada convocação é muito importante e haverá mudanças em todas elas para encontrarmos sempre a melhor formação", afirmou Pia. "É ótimo termos novas jogadoras, e é necessário também, muitas coisas acontecem quando você muda a dinâmica de um grupo", completou.

Outras cinco jogadoras completam as novidades em relação à última lista: a volante Júlia Bianchi e as defensoras Tainara e Thaís, todas do Palmeiras; a meia-atacante Adriana, do Corinthians, e a atacante Giovana Queiroz, do Levante (ESP).

A Copa América de 2022 será classificatória para a Copa do Mundo de 2023.

Confira a lista de convocadas da seleção brasileira:

Goleiras: Karen (Minas Brasília), Letícia (Benfica) e Lorena (Grêmio);

Defensoras: Rafaelle (Changchun Dazhong/China), Tainara (Palmeiras), Erika (Corinthians), Antonia (Madrid C.F.F), Bruninha (Santos), Tamires (Corinthians), Thais (Palmeiras), Katrine (Palmeiras);

Meio-campistas: Julia Bianchi (Palmeiras), Ary Borges (Palmeiras), Angelina (O.L Reign/EUA), Duda (São Paulo), Kerolin (Madrid C.F.F), Debinha (North Carolina Courage/EUA) e Adriana (Corinthians);

Atacantes: Giovana (Levante UD/Espanha), Nycole Raysla (Benfica), Geyse (Madrid C.F.F), Bia Zanerattto (Wuhan Xinjiyuan/China) e Marta (Orlando Pride/EUA).