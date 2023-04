Com baixa no meio-campo, Bahia treina antes de pegar o Volta Redonda

Em reta final de preparação para a terceira fase da Copa do Brasil, o Bahia voltou aos treinos na manhã deste domingo (9). O tricolor encara o Volta Redonda na próxima terça-feira (11), pelo jogo de ida. A partida será no estádio Raulino de Oliveira, no Rio de Janeiro.

Na Cidade Tricolor, os jogadores começaram o dia com uma atividade na academia. Logo depois, eles foram para o campo. Em um primeiro momento, os goleiros fizeram um treino específico com o preparador Rui Tavares.

Depois, com todo elenco à disposição, Renato Paiva dividiu o grupo em três e comandou um trabalho técnico com foco na posse de bola. Para o confronto na Copa do Brasil, o tricolor terá os reforços do volante Yago e dos atacantes Arthur Sales e Ademir. Os dois primeiros não estavam inscritos no Campeonato Baiano, já Ademir vai poder estrear pelo Esquadrão.

Quem está fora da partida é o zagueiro Marcos Victor. Ele machucou o joelho e neste domingo fez apenas tratamento. O meia Thaciano, que já defendeu o Grêmio na Copa do Brasil, também é desfalque. Já o meia Cauly, gripado, foi poupado do treino e ficou apenas na academia. Ele é dúvida para o confronto.

O elenco do Bahia volta aos treinos nesta segunda-feira (10), quando o elenco realizará o último trabalho antes do duelo. O jogo de volta será no dia 27 de abril, na Fonte Nova.