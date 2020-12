Com Barça classificado, Koeman poupa Messi em jogo na Hungria

Com quatro vitórias em quatro jogos e classificado com antecipação às oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, o Barcelona encara o Ferencvaros, nesta quarta-feira, na Hungria, pela quinta rodada do Grupo G. Por conta da cômoda situação na competição, o técnico holandês Ronald Koeman resolveu dar um descanso para alguns jogadores, entre eles o craque argentino Lionel Messi, o meia brasileiro Philippe Coutinho e o goleiro alemão Ter Stegen.



No torneio europeu, o Barcelona luta agora apenas para garantir a primeira colocação do grupo. A Juventus, rival da última rodada na semana que vem, na Espanha, está em segundo lugar com nove pontos. Koeman explicou que essa é a hora de poupar alguns atletas de seu elenco em um calendário apertado nesta temporada



Esse será o segundo jogo seguido de Liga dos Campeões que Messi não jogará. Pelo mesmo motivo, o argentino não esteve em campo na semana passada na vitória sobre o Dínamo de Kiev por 4 a 0, na Ucrânia. "Entendo que não é normal para o Messi descansar, mas neste calendário temos duas oportunidades de poder poupá-lo. O jogo em Kiev e esse de amanhã (quarta-feira)", disse Koeman em entrevista coletiva nesta terça.



Além dos três poupados, o time também não conta com as presenças de Piqué, Ansu Fati, Sergi Roberto e Umtiti - todos machucados. Além destes, Lenglet e Ronald Araújo se recuperam de contusões sofridas recentemente e são dúvidas para o confronto. Com isso, o lateral-esquerdo dominicano Junior Firpo pode ser improvisado na zaga com Óscar Mingueza.



"Nós temos que dar oportunidades para outros jogadores e a partida de sábado é muito importante. Nós precisamos vencer. Depois do jogo de amanhã não teremos mais como poupá-lo (Messi)", completou o treinador, falando do duelo contra o Cádiz, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol.