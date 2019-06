Com barriga de sete meses, Claudia Leitte posa com marido

Claudia Leitte publicou neste domingo (9), no Instagram, uma foto segurando a barriga de sete meses de gravidez, ao lado do marido, Márcio Pedreira. A bebê vai se chamar Bela. O casal já tem fois filhos: Davi, 10 anos e Rafael, de 6 anos.

Em pouco mais de uma hora, a publicação tinha quase 100 mil curtidas. Três horas depois, já se aproximava das 150 mil.

Há poucos dias, Claudia anunciou que vai dar uma pausa nos shows para se dedicar à gravidez e só retoma a carreira após o nascimento da filha.

Na sexta (7), a cantora publicou uma reprodução da ultrassonografia. Numa montagem, Rafael, aparece dando um beijo na imagem da irmã.

Rafael simula beijo na irmã Bela (reprodução Instagram)

Também neste domingo, Claudia vibrou com a seleção feminina de futebol: "Minhas meninas superpoderosas da Seleção Brasileira de Futebol Feminino, eu já tô aqui na torcida para que vocês brilhem muito nessa Copa do Mundo! ♥️ 'Meu grito de guerra é o grito de gol, gol, gol!!'", escreveu a cantora pouco antes de o jogo começar. O time ganhou da Jamaica por 3x0 na estreia da Copa do Mundo.