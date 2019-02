Com Benítez, Vitória relaciona 20 jogadores contra o Juazeirense

O Vitória tem três desfalques para a partida contra o Juazeirense, domingo (24), às 17h, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, pelo Campeonato Baiano. A partida é válida pela 6ª rodada do estadual. Capitão do time, o zagueiro Edcarlos se recupera de um desconforto muscular e está vetado pelos médicos, assim como o lateral Jeferson, que se queixou de cansaço muscular na coxa. Já o atacante Cléber vai cumprir suspensão por ter sido expulso contra o Bahia de Feira.

O técnico Marcelo Chamusca relacionou 20 jogadores para a partida. A novidade é a presença do lateral esquerdo Benítez. O argentino está recuperado de lesão e foi relacionado pela primeira vez na temporada. A delegação rubro-negro viaja para Petrolina, cidade vizinha a Juazeiro, no início da tarde dessa sexta-feira (22). No sábado (23), fecha a preparação para o confronto com um treinamento no estádio Adauto Moraes.

Confira a lista com os 20 atletas relacionados:

Goleiros: Caíque e Ronaldo

Laterais: Benítez, Juninho, Matheus Rocha e Wellisson

Zagueiros: Bruno Bispo, Ramon e Thales

Volantes: Leandro Vilela, Léo Ceará, Léo Gomes, Rodrigo Andrade e Wesley

Meias: Ruy e Yago

Atacantes: Andrigo, Erick, Eron e Neto Baiano