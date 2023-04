Com Biel em campo, Bahia inicia preparação para encarar o Botafogo

O Bahia iniciou a preparação para o próximo compromisso no Campeonato Brasileiro. Na tarde desta segunda-feira (17), o elenco tricolor voltou aos treinos de olho na partida contra o Botafogo, marcada para a próxima segunda-feira (24), às 20h, na Fonte Nova.

A novidade do dia ficou por conta do retorno do atacante Biel. Recuperado de uma gripe, o jogador treinou normalmente com os companheiros e está à disposição para o confronto.

???? Com Biel de volta, elenco se reapresentou no CT Evaristo de Macedo #BBMP pic.twitter.com/QIBCLfo58Q — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) April 17, 2023

Quem também participou do treino foi o zagueiro Vitor Hugo. Ele pode ser o substituto de Kanu contra o Botafogo. David Duarte também disputa a vaga.

Nesta segunda-feira, os jogadores que atuaram mais de 45 minutos contra o Red Bull Bragantino fizeram um trabalho regenerativo. O restante do grupo foi para o campo e treinou sob o comando da comissão técnica.

O elenco tricolor volta aos trabalhos nesta terça-feira (18). Renato Paiva terá pouco mais de uma semana para preparar a equipe para a segunda rodada da Série A.