Com bloco lotado na concentração, 'As Muquiranas iniciam folia no Campo Grande

Se tem arma de brinquedo soltando jato de água na avenida durante o Carnaval de Salvador, todo mundo já imagina o bloco que está na pista: As Muquiranas. Como de praxe, neste sábado (18), o tradicional bloco chega ao Circuito Osmar, no Campo Grande, com seus foliões molhando quem passa pela frente.

Quem puxa o trio dessa vez é a banda Pagodart, do cantor Flavinho. Com o pagode rolando, o folião Rodrigo Sampaio, 46, que sai há 20 anos no bloco, não titubeia ao decretar: "É o melhor bloco do Carnaval de Salvador, pai! As Muquiranas são uma família. Festa como essa ninguém faz, olha para isso aqui", mostra ele, apontando para a avenida lotada já na saída do bloco pela Avenida Sete de Setembro.

Tapete rosa de As Muquiranas na avenida (Foto: Wendel de Novais/CORREIO)

Por aqui, o início é de muita empolgação. Não há folião que fique parado sem se render ao swingão do Pagodart. Apesar disso, as comuns discussões por conta dos disparos de água e os excessos cometidos por alguns foliões com quem assiste de fora do bloco renderam a polêmica que sempre acompanha os desfiles do bloco.

Ao comentar o problema, Gabriel de Souza, 31, diz que alguns dos integrantes não sabem curtir da forma correta. "Tem uma galera nova que chegou aí e não sabe o que é ser Muquiranas. Não se brinca com quem não quer brincar, tem que ter respeito pelas mulheres e por todos. Curtir sem prejudicar ninguém", ensina.

As Muquiranas saíram às 15h30 da concentração e devem chegar à Praça Castro Alves por volta das 19h.

