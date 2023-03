Com bom humor, Rita Lee vai detalhar luta contra câncer em novo livro

A cantora Rita Lee, conhecida por ter um humor ácido, vai relatar todas as lutas que viveu contra o câncer no pulmão em um livro inédito. "Rita Lee: Outra Autobiografia" será lançado em maio deste ano.

A roqueira mais conhecida do Brasil, que ficou internada recentemente, vai contar com riqueza de detalhes todas as situações que sofreu durante a luta contra a doença. Nesta terça-feira (7), Rita compartilhou um trecho do livro no Instagram, descrendo, com bom humor, que não achava que iria acontecer alguma coisa na vida.

"Achei que nada mais tão digno de nota aconteceria em minha vidinha besta. Mas é aquela velha história: enquanto a gente faz planos e acha que sabe de alguma coisa, Deus dá uma risadinha sarcástica", comentou.

Além do próximo livro, Rita também é autora de outra biografia que narra sobre sua vida, lançado em 2016. As páginas falavam sobre a despedida da cantora dos palcos, já que ela se aposentou definitivamente dos shows.

A editora responsável pelo novo livro fez uma publicação descrevendo a nova biografia da cantora, relatando que a artista não teve uma vida besta, e sim, suficiente para mostrar ao mundo o quão incrível ela é.

"Com franqueza e honestidade --marcas registradas de sua escrita--, ela pariu um novo livro autobiográfico que vai mexer profundamente com o leitor. Nossa compositora maior está, sem dúvida, no panteão literário entre os grandes escritores. Ao nos entregar este livro, Rita é tomada de uma coragem que só não é superior ao amor que tem por seu público. Afinal, ela quis contar a ele, tim-tim por tim-tim, o que se passou. Viva Rita".