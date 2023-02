Com boneca inflável, Márcio Victor faz discurso de respeito às mulheres

A banda Psirico, comandada pelo cantor Márcio Victor, desfilou com um trio sem cordas neste sábado (18), no circuito Dodô (Barra-Ondina). Em determinado momento do desfile, um grupo de foliões 'brincava' com uma boneca inflável e o cantor, de cima do trio, pediu a boneca, que foi arremessada.

(Foto: Marina Silva/CORREIO)

Com a peça no pescoço, Márcio Victor mandou um discurso em defesa das mulheres:

"Isso aqui é um objeto sexual. Mulher é para ser respeitada. Mulher pode vestir a roupa que quiser, usar o cabelo que quiser. Máximo respeito às mulheres", afirmou.

