Com Brasil em campo, quartas de final da Copa começam nesta sexta

Depois de dois dias de pausa, a bola vai voltar a rolar na Copa do Mundo do Catar nesta sexta-feira (9) e com jogos que prometem grandes emoções. No primeiro dia das quartas de final, a Seleção Brasileira vai encarar a Croácia com o objetivo de manter o sonho do hexacampeonato vivo. Se avançar, o Brasil vai enfrentar nas semifinais o vencedor do outro duelo, entre Holanda e Argentina. Confira a seguir os detalhes dos confrontos do 20º dia do Mundial.

Brasil x Croácia

Depois de golear a Coreia do Sul por 4x1 nas oitavas de final, num jogo cheio de alegria, a Seleção Brasileira volta a campo às 12h, no estádio Cidade da Educação, para encarar a Croácia, atual vice-campeã mundial. A partida terá transmissão dos canais Globo, SporTV e dos serviços de streaming Globoplay e FIFA+. O jogo marcará o primeiro encontro das seleções na fase mata-mata de uma Copa do Mundo. Os outros dois confrontos ocorreram nas estreias do torneio em 2006, na Alemanha, e 2014, no Brasil. Ambos foram vencidos pela equipe verde e amarela. Astros do futebol mundial, Modric e Neymar carregam a camisa 10 de suas seleções e são candidatos a protagonistas. Enquanto o Brasil venceu três dos quatro jogos que fez na Copa, a Croácia comemorou no tempo regulamentar apenas uma vez e chegou até aqui após superar o Japão nos pênaltis.

Holanda x Argentina

O jogo marcará o reencontro das seleções após a emocionante semifinal da Copa do Mundo do Brasil, em 2014, quando a equipe sul-americana levou a melhor nos pênaltis. O jogo será no estádio Lusail, às 16h, e terá transmissão dos canais Globo, SporTV e dos serviços de streaming Globoplay e FIFA+. As duas equipes chegaram às quartas de final após eliminarem nas oitavas seleções sem grande tradição no futebol masculino. A Argentina derrotou a Austrália e a Holanda passou pelos Estados Unidos. O grande destaque holandês na competição é Gakpo. A seleção hermana tem o talento extraordinário de um veterano louco para fazer história com a camisa da Argentina. Aos 35 anos, essa pode ser a última Copa de Messi.