Com brasileiro, barca do Man. United pode ter até 15 jogadores

A derrota por 3x0 para o Sevilla, nas quartas de final da Liga Europa, pode ter sido o estopim para uma grande reformulação de elenco no Manchester United. O clube inglês estaria preparando uma barca de saídas, e até 15 jogadores podem deixar o Old Trafford ao fim da temporada, em julho.

A informação foi publicada por diferentes jornais britânicos, como Telegraph, o Guardian e o Daily Mirror. Há algumas diferenças sobre a quantidade de atletas e nomes, mas os três falam que as dispensas devem acontecer.

A lista, inclusive, já teria sido preparada pelo técnico Erik ten Hag. O comandante já teria decidido se aproveita - ou não - vários jogadores na próxima temporada, mas a queda na Liga Europa teria agravado a situação. O plano do treinador seria de "elevar o padrão" do elenco, juntando dinheiro com as saídas para reinvestir em novas contratações.

Entre os jogadores que podem deixar o clube, está o volante Fred, que defendeu o Brasil na Copa do Mundo do Catar, no fim do ano passado. Outro nome famoso na relação é do zagueiro Maguire, titular na seleção da Inglaterra e capitão do United na derrota para o Sevilla.

O também zagueiro Lindelöf, o volante McTominay e os atacantes Jadon Sancho e Anthony Martial também estariam na lista.

A barca, se confirmada, não seria a primeira do United. Em junho do ano passado, o clube anunciou a saída de 11 jogadores de uma só vez. Na lista havia nomes que já tinham sido divulgados anteriormente, como Pogba e Mata, além de Cavani.

Possíveis nomes na lista de dispensas do Manchester United: