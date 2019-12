Com brinquedos, coral e Magary, evento gratuito de Natal acontece na Fonte Nova

Acontece nesta quinta-feira (19) um show gratuito na Arena Fonte Nova. Batizado Fonte de Natal, o evento terá participação do cantor Magary Lord, apresentação de coral, Parque do Tio Paulinho, parada natalina, banda da PM e a chegada do Papai Noel.

O evento beneficente acontece a partir das 17h, na Praça Sul da Arena, com acesso pelo Dique. Os brinquedos infláveis do Parque de Tio Paulinho fazem a festa da criançada, que poderá participar ainda de contação de histórias, espaço Kids, oficinas de pintura de rosto e mosaico.

Ainda acontece apresentação do Grupo Animayuno, no Show de Natal. O Coral Sons da Terra encerrará a noite, cantando ao lado de Magary Lord, que irá apresentar sucesso de carreira como Inventando Moda, além de músicas tradicionais de Natal.

O ponto alto da festa será a chegada do Papai Noel, animada pela banda marcial Fanesva, quando haverá a distribuição de brinquedos para as crianças presentes.

Promovido pela Arena Fonte Nova, o Fonte de Natal já se tornou uma tradição. A edição de 2019 conta com o patrocínio da Unipar, uma das indústrias químicas líderes na América do Sul, e a expectativa é que este ano cerca de três mil pessoas participem do evento.

Oferta de serviços

Enquanto a criançada se diverte, os papais poderão aproveitar os diversos serviços oferecidos gratuitamente, como cabelo e maquiagem e oficina de gastronomia, desenvolvidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). Já o Serviço Social do Comércio (Sesc) vai promover uma oficina de artesanato natalino e a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) vai realizar testes rápidos e campanha de prevenção a Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs), como HIV / AIDS e Sífilis.

Serviço:

O quê: Fonte de Natal

Quando: quinta-feira (19/12), a partir das 17h

Onde: Praça Sul da Arena Fonte Nova (Acesso pela escadaria do Dique)

PROGRAMAÇÃO

17h - Abertura dos portões

17h - Boas-vindas com a banda da Polícia Militar da Bahia (PM-BA)

17h30 - Tio Paulinho, pintura de rosto, contação de histórias e brinquedos, oficinas, lanches.

18h - Chegada do Papai Noel com fanfarra completa e personagens

18h30 - Tio Paulinho, Pintura de rosto, contação de histórias e brinquedos, oficinas, lanches.

19h - Show de Natal com o Grupo Animayuno

19h30 - Entrega de presentes do Papai Noel, com a banda marcial Fanesva

20h20 - Coral Sons da Terra com Magary Lord

21h - Encerramento com fanfarra e Papai Noel