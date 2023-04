Com cacau da Bahia, Dengo amplia atuação e abre primeira loja em Paris

Com o mote "O Gosto de Mudar o Mundo" como guia, a marca de chocolates Dengo chegou a Paris, onde abriu sua primeira loja fora do Brasil, no início do mês, no número 19 da Rue Yvonne Le Tac, no tradicional e artístico bairro de Montmartre. Com direito a um café para consumo no local, o espaço tem cerca de 70 m².

No plano de internacionalização da marca de chocolates, ainda estão previstas mais duas lojas na França esse ano, e os mercados da Ásia, Estados Unidos e Oriente Médio estão no radar. Apesar da busca pela chancela internacional, a Dengo garante que o mercado interno ainda é o foco principal, com 33 lojas e previsão de crescimento de 20% em 2023.

Quem estará à frente da marca brasileira na Europa é Charles Znaty, CEO da Dengo França, subsidiária da Dengo Chocolates S.A., que procurou a empresa em 2019, quando veio ao Brasil. Ele se declara apaixonado pela ideia de um "alimento com impacto" e reconhece o conceito da marca de "conservação produtiva", combinando produção, geração de receita, conservação compartilhada e ambiental.

Dengo e a Bahia

A Dengo, criada há apenas 5 anos, tem forte ligação com a Bahia, onde foi buscar no cacau a essência do seu produto, com a ambição de revolucionar o mundo do chocolate. Entre os diferenciais da empresa está seu projeto de proteger e abraçar a natureza e a comunidade local, como prevê o cuidado "embutido" em seu nome.

Para a Europa, a Dengo transporta sua proposta de repensar completamente a cadeia de produção do cacau, valorizando os pequenos produtores e garantindo a eles melhores condições de trabalho e de vida, inclusive oferecendo formação técnica gratuita, sem ignorar o know-how ancestral.

Já são mais de 150 famílias que cultivam cacau na Bahia contratadas em regiões como Itacaré e Ilhéus. Os produtores, assim como a marca, colocam a preservação do meio ambiente - da semente à barra, chegando às embalagens, 93% delas sem uso de plástico e derivados - como prioridade nos processos de produção.

