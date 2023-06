Com câncer de pele, atacante Léo Gamalho passa por cirurgia

Um dos jogadores do Vitória passa por um drama fora das quatro linhas. O clube comunicou esta tarde que Léo Gamalho foi diagnosticado com câncer de pele e submetido a uma cirurgia nesta sexta-feira (9).

"O procedimento foi realizado por um cirurgião oncologista e considerado um sucesso. O atleta permanecerá em repouso até segunda-feira, quando se reapresentará no clube, e a gente vai poder iniciar a reabilitação física do atleta", afirmou o coordenador médico rubro-negro, Luis Felipe Fernandes.

A previsão é que o centroavante não passe muito tempo longe dos gramados. "A gente espera que dentro dos próximos 15 dias o atleta possa estar apto para ajudar mais uma vez o clube nesta Série B", completou

Segundo o médico, a doença foi diagnosticada através de um exame de anatomia, realizado há cerca de 30 dias, após a retirada de um sinal de pele.

"Com a chegada do exame de anatomia foi definido que seria um melanoma, que é uma tumoração maligna de pele, e aí gerou toda uma comoção e preocupação de todo o clube. Foi envolvido diretoria médica, presidência e departamento de psicologia. Todos juntos com a família procurando uma solução melhor. Essa solução exigia um novo procedimento cirúrgico para a retirada de uma margem maior, uma quantidade maior de pele. Foi feito também exames para escaneamento de outros órgãos, tomografias que, graças a Deus, vieram com resultados normais", detalhou o médico.

O Vitória garantiu que tem prestado apoio a Léo Gamalho e também à família do jogador. "O departamento médico do clube, junto com a diretoria, nesse último mês tem vivido momentos difíceis em relação à situação de saúde do Léo Gamalho. Não tem sido fácil para a gente e a gente procurou durante esse tempo todo preservar principalmente o atleta e a família dele", disse Luis Felipe Fernandes.

O diretor de futebol do Vitória, Ítalo Rodrigues, também falou sobre como a doença do jogador mobilizou a Toca do Leão. "É importante frisar o quão isso tem mexido internamente com a gente. (...) O clube está 100% voltado a dar todo o apoio ao jogador, tanto dentro como fora de campo, no departamento médico e na vida pessoal. O futebol vai muito além das quatro linhas a gente como profissional se preocupa não só com o jogador, mas com o ser humano".

Líder da Série B do Brasileiro, com 25 pontos, o Vitória entra em campo no domingo (11), às 18h, quando recebe o Criciúma, no Barradão. Será o quarto jogo seguido que Léo Gamalho ficará fora. O atacante torceu o tornozelo na 8ª rodada e virou desfalque desde então. Nessa temporada, ele disputou 16 jogos pelo rubro-negro e marcou quatro gols.

O médico Luis Felipe Fernandes aproveitou para fazer um alerta a todos os jogadores de futebol. "A gente imagina o quanto uma notícia de um câncer de pele para um atleta de futebol jovem, que tem família, pode gerar de preocupação. Aproveito a oportunidade para servir de alerta para todos os profissionais do futebol, que treinam e jogam sobretudo no sol. Esse tipo de tumoração é bastante relacionada com a exposição solar, então a gente aproveita esse caso de Léo Gamalho para conversar com todos os atletas sobre o uso do protetor solar".