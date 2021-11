Com câncer, mãe de Mileide Mihaile desabafa: "Não quero atrapalhar"

Após ser diagnosticada com câncer de útero, Doralice, mãe de Mileide Mihaile, publicou um vídeo no Instagram comentando seu estado de saúde. Ela pediu para que a filha não fosse informada da doença até que saísse de "A Fazenda 13" e informou que já iniciou o tratamento da quimioterapia e radioterapia.

"Minha filha viajou para esse reality e após 10 dias tive um problema de sangramento, fui na emergência, fiz umas consultas, tomei uns remédios, esperei estancar um pouquinho e fui para um exame de imagem. O médico detectou que era um câncer, não tava lá essas coisas, mas é sério. Câncer sempre é sério, não é brincadeirinha", declarou.

"Vou correr atrás da cura, do tratamento, de exames, bons médicos. Aqui estou com Deus, conversei e segui em frente. Fiz vários exames, fiz tudo o que foi preciso. O meu caso não é cirúrgico, é quimioterapia e radioterapia", explicou.

Doralice ressaltou que não quer que a filha saiba enquanto estiver confinada no reality, mas acredita que ela já está "sentindo" devido a forte conexão entre as duas. "Eu pedi, implorei, é o meu desejo, que não vazasse. Eu não quero atrapalhar minha filha, o que eu mais quero é ver minha filha campeã. Ontem vi minha filha chorando e eu estou com o meu coração sangrando desde ontem quando a vi naquele cantinho, chorando. Nós temos uma conexão muito forte. Acho que ela tá sentindo que não tá muito bem por aqui, mas Deus vai me dar força e eu vou vencer", disse.