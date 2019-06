Com Cavani e Suárez, Uruguai faz primeiro treino no Barradão

A seleção do Uruguai fez o primeiro treino no Barradão nesta quarta-feira (26), quando deu início à preparação em campo para o jogo contra o Peru, sábado (29), pelas quartas de final da Copa América, na Fonte Nova.

Depois de receber o argentino Messi no início da competição, o estádio rubro-negro foi palco para outro craque do Barcelona: o atacante Luis Suárez.

Suárez é um dos expoentes da seleção uruguaia junto com o também atacante Cavani, do PSG, e o zagueiro Godín, que se despediu do Atlético de Madrid após nove temporadas e está a caminho da Inter de Milão. Na atualidade, a dupla de ataque da seleção uruguaia é considera uma das melhores - talvez a melhor - do mundo.

O Uruguai vem de duas vitórias e um empate na fase de grupos. Goleou o Equador na estreia por 4x0, no Mineirão, empatou com o Japão por 2x2, na Arena do Grêmio, e venceu o Chile por 1x0, no Maracanã. Cavani e Suárez, com dois gols cada, encabeçama lista de artilheiros da Copa América, empatados com mais sete jogadores.

Cavani é um dos craques do Uruguai (AUF / Divulgação) Suárez, outro homem-gol uruguaio (AUF / Divulgação) Godín é segurança na zaga (AUF / Divulgação) Suárez e o meia Arrascaeta, do Flamengo (AUF / Divulgação) Muslera é o goleiro titular (AUF / Divulgação) Laxalt é lateral esquerdo e joga no Milan (AUF / Divulgação) Cristian Rodríguez, o Cebolla, ex-Grêmio (AUF / Divulgação) Goleiro Martín Silva, ex-Vasco e hoje no Olimpia (AUF / Divulgação)

Peru em Pituaçu

A seleção do Peru também fez o primeiro treino em Salvador nesta quarta, porém no estádio de Pituaçu. O destaque da equipe é o centroavante Paolo Guerrero, do Internacional.

Guerrero é o maior artilheiro em atividade da Copa América, empatado com o chileno Vargas, ambos com 12 gols marcados na história da competição. O peruano jogou as edições de 2007, 2011, 2015, 2016 e esta, na qual já fez um gol. Foi na vitória por 3x1 sobre a Bolívia, na segunda rodada.

Guerrero treina com a seleção do Peru em Pituaçu (Foto: FPF / Divulgação)